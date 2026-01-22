Rivillos asume en el Europeo el reto de la reconciliación con el fútbol sala: "Debemos recuperar el vínculo con la Selección"

Mario Rivillos, jugador de la selección española de fútbol sala, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. CRISTINA VILLARINO

Mario Rivillos (Torrejón de Ardoz, 13 de diciembre 1989) ha pegado tiros de todo tipo en el fútbol sala. Él mismo lo dice de forma desenfada. Utiliza esta expresión cuando se le pregunta por su veteranía, esa que le hace ser el hombre más experimentado en el combinado nacional de fútbol sala.

Bajo la batuta de Jesús Velasco, la Selección arranca este viernes su andadura en el Europeo con una firme intención, la de dejar atrás diez años de sequía y reverdecer viejos laureles. Hace ya más de una década que España no levanta ningún título, desde la Eurocopa de Serbia 2016, y precisamente allí también estuvo Rivillos.

El madrileño atiende a EL ESPAÑOL a escasas horas del debut, con plena confianza en sus posibilidades y en el trabajo de su entrenador. El reto es claro, volver a ganar y enganchar de nuevo al público general a un deporte ocultado mediáticamente en los últimos años.

Rivillos presiona durante el entrenamiento de la Selección de fútbol sala. CRISTINA VILLARINO

¿Con qué sensaciones llega España al Europeo?

Las sensaciones son buenas. Vamos a jugar un torneo que tenemos marcado en rojo en el calendario. Somos unos privilegiados por poder disfrutar de un torneo así, y vamos con la ilusión de un niño. El objetivo es claro, vamos a ir a por la copa, y vamos a ver de qué somos capaces.

¿Qué grado de presión tienen en el torneo?

Presión no porque llevamos diez años sin ganar nada, entonces esa presión no es tan real como a lo mejor la que te puedes imaginar. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y si lo hacemos vamos a tener nuestras oportunidades.

Hay que ser honestos, tenemos equipo para ser campeones, y vamos a intentar ser campeones, pero en un Europeo ya sabemos lo que pasa... En una eliminatoria, cualquier partido es una final y nos vamos a encontrar equipos muy complicados.

Mario Rivillos, antes de partir hacia Eslovenia. CRISTINA VILLARINO

¿Qué rival le da más miedo en este Europeo?

Sobre el papel, evidentemente Portugal. Yo creo que Ucrania está haciendo las cosas muy bien y va a ser un rival difícil si nos toca. Francia también viene pisando fuerte... Para nosotros el primer partido va a ser complicado también, porque jugamos contra la anfitriona, el pabellón va a estar lleno, hay que controlar muchas cosas como los nervios, los árbitros, el listón con el que van a pitar...

El primer partido va a ser muy importante para nosotros porque va a marcar el devenir de lo que queremos ser en la competición.

Habla de nervios con el primer partido, pero a estas alturas de su carrera deportiva, usted ya nervios tendrá pocos, ¿no?

Llevo muchos tiros pegados, eso sí que es verdad, pero siempre tienes ese gusanillo en el estómago de una competición de este calibre porque jugar un Europeo es algo muy bonito y especial. Los nervios siempre están, pero una vez que rueda el balón y estás ya metido y focalizado en tu trabajo, pasa todo rápido.

En lo puramente futbolístico, ¿a qué argumentos se agarra España para hacer un buen papel en el Europeo?

Jesús (Velasco) lo tiene claro. Su sistema de juego siempre ha sido de 4-0, de jugar con pívots. Jesús lo que quiere es que tengamos el balón, que creemos oportunidades y que hagamos por cada partido 50 o 60 tiros. Ha confeccionado muy bien al equipo, somos un conjunto al que le gusta tener el balón. Su sistema lo estamos cogiendo muy bien todos y yo creo que vamos a ser una Selección divertida de ver.

Mario Rivillos, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. CRISTINA VILLARINO

¿Es eso lo que prometen al aficionado, que se va a divertir viendo a la Selección?

Por lo menos queremos que la gente se sienta identificada. Llevamos unos años de sequía y eso, al final, ha enfriado todo un poco, a la gente, ese vínculo que tenían con la Selección. Poco a poco tenemos que ir recuperando eso. Tenemos una prueba muy buena ahora con el Europeo y vamos a intentar que la gente se divierta, que disfrute de nuestro juego y si podemos ganar muchísimo mejor.

Entonces, ¿la gente se ha desenganchado del fútbol sala? En los pabellones se siguen viendo buenas entradas, ¿pero les da la sensación de que mediáticamente el fútbol ha perdido poder con respecto a otros años? ¿Faltan figuras reconocibles?

Puede ser que sí. Es cierto que nombres como Ricardinho, por ejemplo, provocó un boom en la Liga. Es cierto que la elevó, es evidente. Pero entre unos y otros han ido apagando un poco el fútbol sala... Entonces, no es tampoco culpa nuestra porque nosotros queremos que este deporte esté siempre en lo más alto, es uno de los deportes más practicados, allá donde vayas hay gente jugando al fútbol sala, hay pistas de fútbol sala...

Como digo, vamos a intentar recuperar esa chispa que teníamos con la gente, con el mundo del fútbol sala, y que disfruten.

Las zapatillas de Mario Rivillos, jugador de la selección española de fútbol sala. CRISTINA VILLARINO

¿Les parece que el fútbol sala se ha ido escondiendo al público en general?

No depende de mí ni depende de ningún jugador. Son cosas externas que no podemos controlar, y hasta ahí te puedo decir. El fútbol sala se juega en todos los países, estamos viendo ligas que están aumentando los equipos en países como Indonesia, Malasia, Kuwait... Es algo muy practicado, y hay que darle esa visibilidad y la suma de todo va a hacer que esto continúe siendo un deporte que engancha.

¿Qué importancia va a tener usted como hombre más experimentado en la Selección?

Aquí soy yo el capitán, es verdad, y es un privilegio sentirse capitán de la Selección. Es algo especial de poder vivir. Pero en el equipo hay jugadores que tienen muchos tiros pegados también, han jugado muchas finales, tienen muchas batallas, hay jugadores que tienen títulos.

Todos saben a dónde vamos y aportan. Mi única preocupación es que el grupo esté bien, que el vestuario esté bien, y luego imponer ese nivel de competitividad que yo siempre tengo, ese gen ganador, y que tienen todos también. Pero por si alguno se desvía, hay que recordárselo.

Mario Rivillos, en el pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. CRISTINA VILLARINO

¿Qué es lo que ha cambiado del Rivillos de 2016 al de 2026?

Pues 10 años han pasado, fíjate. Evidentemente vas madurando y creo que incluso me he hecho mejor jugador. Con el paso de los años nos hemos tenido que ir reinventando, porque al final todo avanza y ahora no es como antes. Ahora todo es mucho más físico, te tienes que cuidar muchísimo más, y antes era todo un poco más al balón, al pie. Era menos físico.

El deporte ahora mismo, ya no sólo en fútbol sala, te tienes que cuidar muchísimo para llegar por lo menos hasta los 38 o 40 que es lo que uno quiere.

Si comparamos a la última Selección ganadora con la actual, ¿qué hay de diferente entre aquel equipo de 2016 y el de ahora?

Son etapas y ciclos. Somos jugadores totalmente diferentes, pero en su momento marcó una época y nosotros en 2016 fuimos a Serbia con cuatro bajas muy importantes, gente que era titular y que iba a jugar minutada. Al final fuimos con tres o cuatro debutantes y conseguimos ganar.

Son selecciones diferentes, jugadores diferentes, pero la suma de todos es de donde tiene que salir algo explosivo de ahí.

Mario Rivillos, junto a la portería en la Ciudad del Fútbol. CRISTINA VILLARINO

Para terminar, ¿se les está haciendo muy larga esta sequía de títulos?

Está siendo duro. Al final es complicado porque normalmente esta Selección siempre ha optado por ganar, o tenía antes la obligación de por lo menos llegar a las finales, y de poder ganarlas. Son diez años de sequía y a lo mejor la gente se ha despegado un poco más de todo esto. Quizás hemos perdido ese respeto que nos habíamos ganado.

Tenemos que seguir trabajando y, como digo, en Eslovenia tenemos una buena prueba para conseguir esa confianza.