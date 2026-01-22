El Real Madrid, el equipo que más ingresa en todo el mundo por tercer año consecutivo: 1.161 millones de euros

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Bellingham en la victoria ante el Mónaco. Reuters

El Real Madrid es el equipo de fútbol que más dinero ingresa en todo el planeta. Así lo certifica el informe 'La Liga del dinero' publicado por Deloitte. La prestigiosa firma internacional sitúa al club blanco muy por delante del FC Barcelona -el segundo equipo que más beneficios económicos genera- y lejos de los poderosos clubes de la Premier League.

A pesar de que el conjunto blanco no ganó ningún título la temporada pasada, en lo financiero volvió a ser el mejor. El club presidido por Florentino Pérez logró generar 1.161 millones de euros: 115,5M€ más que el curso anterior, casi 200 'kilos' más que los azulgranas y 325 con respecto al Liverpool.

La entidad madridista ha conseguido adaptarse a la nueva realidad que vive el fútbol y la gestión ha vuelto a ser impecable. Y es que según Deloitte, las tres principales fuentes de ingresos de este deporte "crecieron hasta niveles sin precedentes".

Según el informe, el principal pilar del éxito del Real Madrid reside en los ingresos comerciales, que experimentaron un crecimiento del 23%. Este repunte se explica, apunta el documento, por "a mejora en la venta de merchandising y la incorporación de nuevos socios comerciales".

De hecho, Deloitte destaca que la fortaleza económica del club en derechos comerciales es tal que, por sí solos, estos ingresos ya lo colocarían entre los diez primeros de la 'Liga del Dinero', un Top-10 que actualmente cierra el Chelsea con 584,1 millones de euros.

Este avance permitió al conjunto blanco compensar la caída del 6% registrada en los ingresos por días de partido.

La situación de Barça y Atlético

En segunda posición se encuentra el conjunto azulgrana, que regresa al podio después de la crisis económica que llevan atravesando en los últimos cinco años. El Barça, con 974,8 millones, sube cuatro posiciones a pesar de no poder explotar los ingresos del estadio tras jugar en Montjuïc.

Dani Olmo celebra su gol contra el Slavia Praga. REUTERS

Sin embargo, la clave de que el Barça haya crecido 114,5M€ de una temporada para otra está en la famosa venta de los Palcos VIP.

"El club reportó un crecimiento del 27% en los ingresos respecto a 2023-24 (cuando ocupó el sexto puesto), impulsado principalmente por la introducción de las Licencias de Asiento Permanente (PSL, por sus siglas en inglés) en el marco de la renovación de su estadio", destaca Deloitte en su informe.

Griezmann se abraza con Hancko en el partido ante el Inter de Milán. Reuters

El tercer y último español que aparece en el estudio de los 20 clubes que más dinero ingresan en el fútbol mundial es el Atlético de Madrid. Los rojiblancos ocupan el 13% puesto.

Incrementando 45 millones de euros de la temporada 23-24 a la 24-25. Es decir, un 11%. Entre las claves también estuvo la participación en el Mundial de Clubes.