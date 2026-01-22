La mentira de Laporta a la jueza que le investiga por la estafa a una inversora: su firma aparece en la recepción de 50.000 €

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, firmó el contrato de compraventa de acciones pertenecientes a la inversora que en 2016 lo denunció por un presunto delito de estafa de 91.500 euros. La querellante asegura haberse sentido engañada por Laporta y sus socios en dos operaciones financieras que terminaron fracasando.

La semana pasada, el propio Laporta declaró ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona —encargado del caso— y negó haber firmado documento alguno relacionado con esas inversiones.

No obstante, el abogado de la denunciante, Pepe Oriola, presentó este martes ante el juzgado una copia de un contrato que incluye las firmas de Joan Laporta y de quien fue su director general en el Barça, Joan Oliver. Ese documento corresponde a una de las operaciones que se investigan por presunta estafa.

El contrato, redactado en inglés y al que tuvo acceso EFE, recoge la compra de acciones por valor de 54.000 euros por parte de la inversora en la compañía CSSB Limited, con sede en Hong Kong. La sociedad tenía como objetivo crear en China una academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona, y en el documento figuran las firmas de Laporta y Oliver en representación de la empresa.

Durante su declaración, Laporta se desmarcó de CSSB Limited alegando que el representante legal era Oliver y que él solo figuraba como administrador solidario de Core Store, desempeñando un papel meramente nominal y sin funciones ejecutivas.

Joan Laporta, saliendo del juzgado tras su declaración en la instrucción del caso Negreira Europa Press

La empresa Core Store, radicada en España, contaba con un plan para impulsar el ascenso del Reus Deportiu de Segunda División B a Segunda División. En esta sociedad, la inversora aportó otros 50.000 euros mediante un préstamo con un interés del 6%.

De los 104.000 euros invertidos en total, la mujer únicamente consiguió recuperar 12.500 euros en agosto de 2024, después de múltiples reclamaciones por los reiterados incumplimientos contractuales de ambas sociedades.

Ante esta situación, interpuso una querella por estafa contra Laporta, Oliver, el vicepresidente del Barça, Rafael Yuste, y el exdirectivo Xavier Sala i Martín, todos ellos vinculados a Core Store y CSSB Limited en el momento de los hechos.

Además, Laporta enfrenta otros dos procedimientos judiciales por inversiones fallidas vinculadas al mismo proyecto. En los tres casos, la acusación particular —representada por Oriola— contempla solicitar seis años de prisión para el presidente del FC Barcelona por presunto delito de estafa agravada si finalmente se celebra el juicio.