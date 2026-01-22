Lucas Hernández, en acción con el PSG.

Lucas Hernández, en acción con el PSG. REUTERS

Fútbol

Lucas Hernández, futbolista del PSG, denunciado junto a su esposa por trata de personas: "Como la esclavitud moderna"

El jugador y su mujer emitieron un comunicado en las redes sociales en el que negaron todas las acusaciones.

Más información: Ya hay día para las elecciones presidenciales del FC Barcelona: Laporta se jugará la reelección el 15 de marzo

Publicada

Lucas Hernández, futbolista del Paris Saint-Germain, fue denunciado junto a su mujer por un presunto delito de trata de personas y trabajo no declarado. 

El defensor francés fue acusado de trabajo ilegal y de trato denigrante por una familia colombiana que trabajó para él y para su esposa ejerciendo tareas del hogar. El Ministerio Público francés confirmó el caso, aunque el futbolista se defendió desmintiendo cualquier acusación a través de un comunicado.

Los exempleados del jugador trabajaron en su casa entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Sin embargo, tan sólo llegaron a firmar un contrato laboral en el mes anterior a su despido.

Durante este tiempo, según la denuncia interpuesta, llevaron a cabo labores de limpieza, cocina, se ocuparon de los hijos del fútbolista, hicieron de porteros e, incluso, de agentes de seguridad.

A cambio, recibieron la promesa de ser ayudados en las labores administrativas para obtener los papeles en Francia y dos pasaportes ilegales españoles.

Jornadas interminables de trabajo

La familia colombiana denuncia largas jornadas de tarea, con semanas que oscilaban entre las 70 y las 80 horas trabajadas. Según la abogada de la acusación, a cambio el matrimonio recibía 2.000 euros mensuales, una cantidad que, según la letrada, tendría que haber sido mucho más elevada por las horas empleadas.

Además, la abogada apuntó a un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad económica en la que se encontraban los empleados. De hecho, la mujer colombiana llegó a describir este trabajo como algo "próximo a la esclavitud moderna".

Lucas Hernández y Gonçalo Ramos celebran el gol del portugués.

Lucas Hernández y Gonçalo Ramos celebran el gol del portugués. Reuters

Hernández y su esposa lo niegan

El futbolista y su mujer negaron las acusaciones recibidas por parte de sus exempleados. Lo hicieron a través de un comunicado que publicó el propio futbolista a través de sus redes sociales.

"Abrimos nuestro hogar y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigos, que buscaron nuestra amabilidad y por quienes sentimos un afecto genuino", comenzó rezando el texto escrito en francés.

"Estas personas compartieron nuestras vidas con respeto y dignidad. Las ayudamos, las apoyamos y les creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su estatus migratorio", explicaron el jugador y su esposa.

Vinicius, felicitado por Mbappé.

"Esta confianza ha sido traicionada. Lamentablemente, no somos los primeros en vivir una situación así. Como muchos otros antes que nosotros, hemos sido manipulados por narrativas cargadas de emoción y falsas promesas", aseveró el matrimonio denunciado.

"Nunca hemos actuado con mala intención ni en desacato a la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada", comentaron Hernández y su mujer.