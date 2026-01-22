Fran García (26), jugador del Real Madrid, sobre su rutina para evitar las lesiones: "Empecé a hacer judo y está funcionando"

Fran García se encuentra inmerso en su tercera campaña como jugador del Real Madrid. El lateral izquierdo, incorporado en junio de 2023 desde el Rayo Vallecano, ha visto reducido su protagonismo en el conjunto blanco como consecuencia de la elevada competencia en su posición.

No obstante, en las últimas semanas ha vuelto a contar para el cuerpo técnico y ha participado en cinco de los últimos siete encuentros, especialmente tras la llegada de Álvaro Arbeloa.

A sus 26 años, el futbolista mantiene intacta su ambición y continúa trabajando con el objetivo de consolidarse como titular. Más allá de cumplir el sueño de vestir la camiseta del Real Madrid -club al que siempre quiso llegar junto al Rayo-, Fran García también ha tenido que superar momentos personales muy complicados que llegaron a poner en riesgo su continuidad en el fútbol profesional.

Así lo reconoció en el canal de YouTube de Mario Suárez, El Camino de Mario, donde explicó el impacto que tuvieron las lesiones en su carrera. "Estuve muy cerca de dejar el fútbol. Me lo planteé. Dos luxaciones, fractura de hombro", afirmó.

En ese contexto, el jugador subrayó la importancia del acompañamiento psicológico en el deporte de élite: "No se da la importancia que tiene en el deporte una figura así".

Fran García sale del campo tras ser expulsado contra el Celta EFE

Las continuas molestias físicas marcaron una etapa especialmente dura en su trayectoria. El propio Fran detalla cómo su fragilidad corporal condicionaba su rendimiento y su día a día.

"Mi principal problema eran las lesiones. Yo era un palillo. En el momento que voy pasando lesiones... yo hacía 'caídas' y judo porque era inviable que solo tuviera caídas en el hombro. Vamos a empezar a caer, a tener estímulos, ya no sabía qué hacer", comentó.

Consciente de esa debilidad, el lateral decidió apostar por una profunda transformación física, trabajando de manera específica para ganar masa muscular y resistencia.

"Fue una de las opciones que se nos pasó por la cabeza. Yo creo que también, el hecho de pasar de fútbol no profesional a profesional, comía pesas, hierro", afirmó entre risas.

Una salida con muchas dudas

Otro de los episodios más intensos de su carrera llegó durante un mercado de invierno marcado por la tensión y la falta de certezas. Fran García estuvo muy cerca de poner rumbo a Alemania para incorporarse al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

El fichaje estaba prácticamente cerrado, con la mudanza preparada, pero dependía del Real Madrid, que conservaba el derecho de tanteo. Tras horas frenéticas, llamadas y plazos ajustados, la operación no se concretó y el jugador terminó permaneciendo en el Rayo Vallecano, con la opción futura de regresar al conjunto blanco, en lo que describe como una etapa especialmente caótica.

"Termina el año y ya lo sabía. En enero, antes de que cerrara el mercado de fichajes, llega la opción de ir a jugar con Xabi Alonso, en Alemania, en el Bayer Leverkusen. Pero teníamos que hablar con el Real Madrid, porque tenía derecho de tanteo. No pagamos cláusula, pagamos el traspaso, pero por el valor de la cláusula, y Presa dijo que no", confesó.

"Él permite la opción del Bayern, tenía 72 horas o menos, me llaman. Tenía todo empaquetado, para ir a Alemania y Armando me llama, para quedarme al Rayo y después al Real Madrid. El Madrid no lo vio viable, porque yo estaba estabilizado aquí. Fue ese periodo de mercado de invierno, que fue una olla a prisión", explicó el jugador.

Por último, Fran García también se detuvo a analizar el profundo cambio personal y social que supuso su llegada al Real Madrid. A diferencia de su etapa anterior, donde la convivencia con sus compañeros era constante más allá de los entrenamientos, en el club blanco el día a día resulta mucho más individualizado y con menor vida en común fuera del terreno de juego.