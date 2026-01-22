Ya hay día para las elecciones presidenciales del FC Barcelona: Laporta se jugará la reelección el 15 de marzo

La junta directiva del FC Barcelona ha determinado este jueves que las elecciones a la presidencia del club se celebrarán el próximo 15 de marzo.

La convocatoria electoral coincidirá con el fin de semana del partido Barça-Sevilla de Liga, aunque existe la posibilidad de que el encuentro se programe para el sábado en lugar del domingo, dado que se sitúa entre la ida y la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Según los estatutos del club, las elecciones se deben celebrar entre el 15 de marzo y el 15 de junio, por lo que la directiva ha optado por la primera fecha disponible.

El presidente Joan Laporta considera que celebrar las elecciones en marzo perjudicará menos la marcha deportiva del primer equipo, así como la planificación de la próxima temporada, en comparación con convocarlas a final de curso.

Esta estrategia responde al deseo de resolver el proceso electoral antes del tramo decisivo de la campaña, cuando el equipo dirigido por Hansi Flick se juegue todos los títulos en disputa.

La decisión también tiene implicaciones logísticas. El parón de selecciones de finales de marzo facilitaría que los partidos del Barcelona no coincidiesen con los comicios durante la última semana de campaña, lo que daría más oportunidades a los socios barcelonistas para escuchar las propuestas de los candidatos.

El calendario electoral

La convocatoria oficial de las elecciones se publicará el 6 de febrero, viernes. A partir de ese momento, arrancará formalmente el proceso electoral que culminará 37 días después con la jornada de votación.

El período de recogida de firmas tendrá lugar entre el 21 de febrero y el 2 de marzo. Los precandidatos necesitarán 2.321 firmas válidas para convertirse en candidatos oficiales, una cifra equivalente a la mitad del número de 4.641 compromisarios de la última asamblea.

Las firmas se entregarán el 3 de marzo para su validación por parte de la junta electoral, y entre el 4 y el 5 de marzo se proclamarán los candidatos que superen el corte.

La campaña electoral propiamente dicha comenzará el 6 de marzo y se extenderá durante siete días hábiles, finalizando el 13 de marzo.

Este período coincidirá con la ida de los octavos de final de la Champions League, lo que añade intensidad a un calendario ya de por sí apretado. El 14 de marzo será la jornada de reflexión, previa a la votación del domingo 15 de marzo.