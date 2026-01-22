Las cuentas de los equipos españoles en la Champions: qué necesitan en la última jornada

La Fase de Liga de la Champions League llega a su fin y lo hace con muchas cosas por decidir. Tan solo resta una jornada y tanto el Real Madrid, como el Barça, el Atlético y el Athletic todavía tienen asuntos que resolver.

No ocurre lo mismo con el Villarreal, ya eliminado de la competición y a quien únicamente le queda cerrar su participación con un buen sabor de boca.

La última jornada se jugará el próximo 28 de enero en horario unificado. 18 partidos de forma simultánea que servirán para concretar los ocho equipos que se clasificarán a los octavos de final, los 16 que tendrán que verse las caras a una eliminatoria a vida o muerte en el playoff y los 12 que dirán adiós al torneo.

Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DG 1) Arsenal 21 7 7 0 0 20 2 +18 2) Bayern Munich 18 7 6 0 1 20 7 +13 3) R.Madrid 15 7 5 0 2 19 8 +11 4) Liverpool 15 7 5 0 2 14 8 +6 5) Tottenham 14 7 4 2 1 15 7 +8 6) Paris Saint-Germain 13 7 4 1 2 20 10 +10 7) Newcastle 13 7 4 1 2 16 6 +10 8) Chelsea 13 7 4 1 2 14 8 +6 9) Barcelona 13 7 4 1 2 18 13 +5 10) Sp.Portugal 13 7 4 1 2 14 9 +5 11) M.City 13 7 4 1 2 13 9 +4 12) Atlético 13 7 4 1 2 16 13 +3 13) Atalanta 13 7 4 1 2 10 9 +1 14) Inter Milán 12 7 4 0 3 13 7 +6 15) Juventus 12 7 3 3 1 14 10 +4 16) Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15 +4 17) Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9 0 18) FK Qarabag 10 7 3 1 3 13 15 -2 19) O.Marsella 9 7 3 0 4 11 11 0 20) Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14 -4 21) Monaco 9 7 2 3 2 8 14 -6 22) PSV 8 7 2 2 3 15 14 +1 23) Athletic 8 7 2 2 3 7 11 -4 24) Olympiakos 8 7 2 2 3 8 13 -5 25) Nápoles 8 7 2 2 3 7 12 -5 26) Copenhague 8 7 2 2 3 11 17 -6 27) Brujas 7 7 2 1 4 12 17 -5 28) Bodø/Glimt 6 7 1 3 3 12 14 -2 29) Benfica 6 7 2 0 5 6 10 -4 30) Pafos 6 7 1 3 3 4 10 -6 31) Union SG 6 7 2 0 5 7 17 -10 32) Ajax 6 7 2 0 5 7 19 -12 33) Eintracht 4 7 1 1 5 10 19 -9 34) Slavia Prague 3 7 0 3 4 4 15 -11 35) Villarreal 1 7 0 1 6 5 15 -10 36) Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19 -14

El fútbol español está en disposición de meter a tres de sus equipos entre los ocho mejores, algo a lo que también puede aspirar la Premier League. Los clubes ingleses tienen ahora mismo a cinco de sus equipos entre los primeros clasificados. Un dominio absoluto.

Las cuentas del Real Madrid

El conjunto blanco es ahora mismo el español mejor posicionado. Los de Arbeloa son terceros con 15 puntos y la goleada por 6-1 frente al Mónaco les ha dejado en una posición inmejorable. Tienen un +11 en el golaveraje por lo que les podría valer un empate a domicilio frente al Benfica para colarse entre los ocho primeros.

No querrán sustos y, además, ganar al equipo de Mourinho les dejará entre los cuatro primeros. Algo importante, pues te asegura jugar siempre la vuelta en casa hasta unas hipotéticas semifinales.

Las cuentas del Barça

El siguiente club español en la clasificación es el FC Barcelona. Los de Flick son novenos con 13 puntos y tienen también opciones de acabar entre los mejores y evitar la ronda de playoff.

Su victoria frente al Slavia les dejó el golaveraje en +5 y necesitarán una goleada frente al Copenhague para evitarse un pequeño lío con la ronda de playoff. Si cumplen su objetivo, deberán ganar por más de un gol de lo que haga el Chelsea contra el Nápoles, si es que los londinenses suman los tres puntos.

Las cuentas del Atlético

Por detrás, en 12ª posición está el Atlético de Madrid. Los rojiblancos tropezaron en su visita al Galatasaray quedándose en 13 puntos, pero con un golaveraje inferior al de sus rivales. Del sexto, que es el PSG, al 13º (el Atalanta), todos tienen los mismos puntos.

El Atlético tiene un +3 en goles encajados y deberá golear al Bodo Glimt en el Metropolitano para tener opciones. A partir de ahí, esperar que alguno de los de arriba tropiece y otros no logren victorias con mucho margen.

Las cuentas del Athletic Club

El último español con vida es el Athletic. Los vascos siguen aferrándose a la Champions y su sorprendente victoria en Bérgamo frente al Atalanta dio por completo un vuelco en su situación. No aspiran al top 8, pero sí a ganarse un hueco en la repesca.

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde es 23º con ocho puntos y en la última jornada recibe al Sporting de Portugal, 10º. Si gana está dentro, pero incluso un empate le puede valer.

Si eso ocurre, necesitará que no ganen al menos dos entre Olympiacos, Nápoles, Copenhague, Brujas, Bodo, Benfica y Pafos (este último lo tiene muy complicado).