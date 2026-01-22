Casemiro dejará el Manchester United a final de temporada: "Un 'diablo rojo' para siempre"

Casemiro pondrá punto final a su estancia en el Manchester United al final de esta temporada. Así lo anunció el propio jugador a través de sus redes sociales. Una emotiva despedida acompañada de un vídeo en el que se proclama un 'diablo rojo' más para siempre.

"Saber cuando las etapas llegan a su fin. Saber cuándo decir adiós cuando sientes que serás recordado y respetado para siempre. Cuatro meses para darlo todo por esta insignia y por nuestro objetivo. Respeto y cariño eterno para el Manchester United y su maravillosa afición. Por siempre 'diablo rojo'", escribió el jugador.

Casemiro acompañó su publicación con un vídeo en el que se le puede ver a él en Old Trafford, con las gradas completamente vacías, admirando uno de los estadios más míticos del fútbol mundial.

Knowing when stages come to an end.



Knowing when to say goodbye when you feel that you will be remembered and respected forever.



Four months to give my all for this badge and for our goal.



Eternal respect and affection for Manchester United and its wonderful fans.



Forever Red… pic.twitter.com/sCjgNyrimw — Casemiro (@Casemiro) January 22, 2026

En esta pieza se suceden además algunas de sus mejores actuaciones con el Manchester United. "Eternamente agradecido", llega a decir el centrocampista en señal de respeto a su paso por el conjunto inglés.

"Ganador en serie, agradecemos a Case sus contribuciones con la camiseta roja hasta ahora y esperamos terminar su etapa en el club por todo lo alto juntos", comentó el United, equipo para el que todavía jugará hasta el final de la presente temporada.

En una etapa convulsa

Casemiro salió del Real Madrid en verano de 2022 después de formar uno de los tridentes más míticos de los últimos tiempos junto a Luka Modric y Toni Kroos. El brasileño encontró acomodo en el Manchester United, aunque lo hizo en un contexto muy convulso para el conjunto inglés.

El United hace tiempo que dejó de ser un equipo dominador en Inglaterra y en Europa, y el fichaje de Casemiro tampoco ayudó a evitar más batacazos de los 'red devils'.

Casemiro se convirtió pronto en alguien importante para el United, y pese a la complicada época del equipo de Old Trafford en sus cuatro temporadas en Manchester ha conseguido ganar la FA Cup y la Copa de la LIga.

Casemiro celebra el título de la Carabao Cup con el Manchester United Reuters

El brasileño terminará su etapa en el United bajo el mandato de Michael Carrick. Eso sí, se encargó de afirmar que dejará todo por su todavía actual equipo hasta el final de la temporada.

Aún no ha trascendido cuál será la próxima parada del centrocampista una vez que abandone Old Trafford. A sus 33 años Casemiro no ha hablado de una posible retirada, por lo que parece que tiene fuerzas todavía para seguir en activo un tiempo más.