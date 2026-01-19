Mbappé, más líder que nunca: "No es culpa de Vinicius. Que nos piten a todos, no solo a un jugador"

El delantero francés compareció en rueda de prensa este lunes en la previa del partido de Champions League contra el Mónaco.

Partido contra el Mónaco

"El Mónaco no está en su mejor momento, pero sabe aguantar a los equipos de gran nivel. Es un partido importante, queremos estar entre los ocho primeros. Las noches de Champions en el Bernabéu nos dan una ventaja a nosotros".

Respuesta a los pitos

"Entiendo los pitos y entiendo a la gente. Antes de ser futbolista, era joven y cuando veñia los partidos y no me gustaba, yo criticaba. Y si estaba en el estadio, yo pitaba. Entiendo los pitos cuando no hacemos las cosas bien. Pero si pitan, hay que pitar a toda la plantilla. No hay que pitar solo a unos jugadores, la culpa es de todos. El madridismo está enfadado, es normal, y nosotros tenemos que cambiar las cosas en el campo".

Proteger a Vinicius

"Yo pienso el primero en Vini. No es culpa de Vini si no jugamos bien, es de todos. Por eso lo digo. No hay que coger a un jugador y pitarle solo a él. Entiendo los pitos, pero con todos, y cambiaremos la situación. No hay que señalar a este o a otro.

Vini es, como todo el mundo, humano. Le afecta cuando le ataca todo el mundo. Pero es un grandísimo jugador, un hombre increíble y tengo mucho cariño hacia él. Hay que protegerle mejor. Yo incluido. No pude estar solo ante la gente. Le vamos a proteger para darnos su mejor versión, es de los mejores del mundo".

¿Dar consejo a Vinicius?

"Yo no soy Vini. No tengo consejos que darle. Es un gran jugador, conoce todo del club y no soy nadie para darle consejos. Mi responsabilidad, como la de todos, es cuidarle".

Brahim y la final de la Copa África

"Hablé con Achraf y he podido saber un poco lo que pasó. Es complicado. He vivido momentos muy complicados con la selección, momentos de cólera y de rabia. Hay que seguir trabajando. Yo, por ejemplo, vine al Madrid a ganar títulos, pero también hay que pensar en las personas y en sus sentimientos. Ahora tenemos que pensar en Brahim y cuidarle".

Xabi Alonso y Arbeloa

"Decir que Xabi Alonso no ha trunfafo en el Madrid no es verdad. Solo ha perdido un título, que es la Supercopa. Xabi va a ser un grandísimo entrenador. He tenido una relación espectacular con él. Me gusta suy visión del fútbol y tiene una obsesión para los detalls y el juego. Es una decisión del club que hay que respetar. Ahora hay un entrenador que hay que apoyar, es su primera experiencia como entrenador profesional y le vamos a ayudar".

Apoyo a Xabi

"Hablé con él el día de la noticia. Tengo muy buena relación con él y hablamos de eso, de la vida. Quería apoyarle un poco. Si es justo o injusto, no es mi responsabilidad. La vida es así. Ahora tengo que seguir adelante y apoyar a mi entrenador, que es Arbeloa, con el mismo cariño a Xabi. No hay que perder tiempo en esos debates".

Semana difícil

"No ha sido una semana fácil. Siempre hay que estar listo para cualquier situación. Los seguidores están deseando darnos su apoyo, pero tenemos que merecerlo. Hay que seguir luchando por todos los títulos hasta el final y demostrar que como equipo podemos hacerlo".

¿Fue a Arabia para salvar a Xabi?

"¿Tengo que comentar todo lo que dicen los periodistas franceses? No. Yo viajé porque siempre quiero jugar todos los partidos de la temporada. No sé si está bien o mal, pero soy así. El club y yo hicimos un plan para volver en la Supercopa. No fue posible ante el Atleti y en la final, aunque no estaba listo para jugar, me dijo de ir y apoyar al equipo. Era mi deber. Intenté jugar al máximo que podía".

Rumores sobre la relación con Xabi

"Así es la vida en un gran club. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No está bien. Pero nuestro trabajo es no decir nada y aceptarlo. Cuando tengo oportunidad de decirlo, lo digo. Nuestra responsabilidad es hablar en el campo.

¿Enfadados por lo que se decía sobre la relación con Xabi? Es posible, pero hay que preguntar al madridismo por qué tiene ese sentimiento. Para mí, de niño, todo lo que decían en la tele era verdad".

Pitos a Bellingham

"Todos vamos a reaccionar de la misma manera. Nadie duda de la calidad de Bellingham. Es de los mejores jugadores del mundo. También es un momento complicado para él. Podremos aceptar que los seguidores no estén contentos, pero tienen que tratar a todos por igual. Que nos abronquen a todos y no se centren en Vinicius o Bellingham. Depende de todos cambiar esta situación".