Camavinga, Militao y los hermanos Nico e Iñaki Williams, protagonistas en el nuevo videoclip de Burna Boy

Camavinga y Nico Williams, presentes en el videoclip de Burna Boy. Captura de redes sociales

La canción 'For Everybody' rinde homenaje a una nueva generación de referentes africanos que influyen dentro y fuera del terreno de juego a los más jóvenes.

Éder Militão, Eduardo Camavinga son los futbolistas del Real Madrid que se han atrevido a participar en el videoclip del nuevo tema de Burna Boy, 'For Everybody', pero no han sido los únicos: Nico Williams también aparece en la colaboración que el artista nigeriano hace con Sporty Group.

El ganador de un Grammy consiguió reunir también a jugadores que durante este último mes han competido en la Copa África, el torneo más importante del continente que acabó ganando Senegal en la prórroga gracias al solitario gol de Pape Gueye.

La herencia deportiva y la riqueza cultural del continente africano han sido los temas principales sobre los que se ha trabajado un vídeo que ya cuenta con alrededor de 1.000.000 de visualizaciones.

Bajo la dirección de Dave Meyers, el videoclip combina la presencia de destacados atletas africanos con moda y coreografías en una celebración emotiva del continente.

Burna Boy estrenó el proyecto el pasado sábado junto a una película musical, completando así una obra creativa que había sido anticipada previamente en alianza con Sporty Group.

La producción reúne a algunas de las figuras deportivas más influyentes de África, entre ellas Camavinga, Militao, los hermanos Williams -Nico e Iñaki-, Ighalo, Makelele, Karembeu, Alex Song, Asisat Oshoala o Cheslin Kolbe, entre otros.

Los hermanos Nico e Iñaki Williams, junto con Camavinga, en el videoclip de Burna Boy. Captura de redes sociales

Todo ello se inscribe en un momento cultural clave que conecta música, movimiento e identidad, en el camino hacia un año especialmente relevante para el deporte africano.

'For Everybody' se presentó en la antesala de la final de la Copa África entre Senegal y Marruecos y brindó a los aficionados la oportunidad de ver al artista en directo durante 'The Afcon Last Dance', desde la fan zone Olm Souissi, en Rabat.

La película está dirigida por el reconocido realizador estadounidense Dave Meyers, junto al prestigioso coreógrafo Shay Latukolan, y producida en colaboración con Sporty Studios.

Los futbolistas, un ejemplo

Con letras centradas en la resiliencia, el legado y el poder del esfuerzo colectivo, la canción rinde tributo a una nueva generación de referentes africanos que influyen dentro y fuera del terreno de juego.

"Esto es para la cultura: para todos los que llevan nuestro sonido, nuestro espíritu y nuestra historia por el mundo", dijo el cantante. "África es un continente de una riqueza cultural extraordinaria, definido por la belleza, la gracia y una diversidad sin límites", afirmó el director Dave Meyers.

"Ser recibido en ese espacio para celebrar su moda y su movimiento, al pulso himnario de Burna Boy, fue una invitación que me sentí verdaderamente honrado de aceptar", añadió.

La participación de los jugadores simboliza la fortaleza y la diversidad del continente, enlazando el estreno del tema con su papel como atletas dentro de una identidad compartida entre música y deporte, así como con el orgullo que despiertan entre los aficionados de todo el mundo.