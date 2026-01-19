Álvaro López (26), futbolista, sobre su dinero: "Debí ahorrar antes y guardar 30-50 euros al mes cuando ganaba 150 o 200"

Álvaro López, defensa central del Talavera, pertenece a una generación de futbolistas que ha decidido mirar más allá del verde y prepararse para un futuro incierto.

Su formación académica en ADE por CUNEF y un MBA en la Escuela Real Madrid de Dirección de Entidades Deportivas lo han convertido en una voz autorizada cuando se habla de finanzas personales en el vestuario.

En su reciente aparición en el podcast La Bolsa de Deporte de MAPFRE, López dejó claro que la educación financiera no es un lujo, sino una necesidad vital para cualquier deportista profesional.

"Es vital, porque creo que nunca se sabe, ¿no?, dónde puedes acabar o yo por suerte puedo seguir jugando al fútbol y ganarme la vida con ello de momento, pero nunca sabes dónde te va a poner el futuro en nada, en cuestión de días o de horas", explicó el futbolista.

López no oculta que le hubiera gustado comenzar antes su camino inversor, incluso cuando sus ingresos eran mínimos en las categorías inferiores del Rayo Vallecano. "Me arrepiento porque empecé a ganar un poco de dinero cuando estaba en juveniles, en la cantera del Rayo Vallecano. Me da pena no haber aprovechado mejor esa oportunidad", dijo en el podcast.

Álvaro López, durante un partido con el Talavera.

"En esa época era joven y no derrochaba, pero pienso que podría haber destinado 30 o 50 euros al mes a mis ahorros. Ganábamos unos 150 o 200 euros, y sin duda habría podido hacerlo. Habría estado bien haber comenzado a ahorrar antes", añadió.

Su visión sobre el dinero se resume en una frase que ha calado entre sus seguidores: "Es como yo lo digo, nuestro dinero, nuestro tesoro y todo lo que sea, pues poder aumentarlo, pues mejor, porque se vive mejor también".

Esa filosofía, que combina pragmatismo y ambición, encaja con la de muchos deportistas jóvenes que han entendido que el bienestar económico no se construye solo con sueldos altos, sino con decisiones inteligentes.

López también destacó que el tema de las inversiones ha dejado de ser tabú en los vestuarios. "Sí que es verdad que te diría que en los 2-3 últimos años el tema de las finanzas y sobre todo de la gestión pues del ahorro, ¿no? La gestión patrimonial está en el día a día", aseguró.

Durante su carrera universitaria en CUNEF, una de las instituciones más prestigiosas de España en materia financiera, López se especializó en las áreas que más le apasionaban. "Ya desde la carrera, pues las asignaturas que más me gustaban solían ser, pues eso, el tema de las finanzas, de la gestión patrimonial", reconoció.

Mientras construye su futuro financiero, Álvaro López sigue creciendo en lo deportivo. Formado en la cantera del Rayo Vallecano, el defensa se ha consolidado en Segunda División.

Su partido de Copa del Rey contra el Real Madrid, donde tuvo la misión de defender a Kylian Mbappé, lo situó en el foco mediático. A sus 26 años, López compagina así una carrera deportiva en ascenso con una preparación financiera sólida.