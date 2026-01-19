Albacete - FC Barcelona y Betis - Atlético de Madrid, los platos fuertes de los cuartos de final de la Copa del Rey

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey celebrado este lunes dejó al Albacete - Barça y al Real Betis - Atlético de Madrid como los principales focos de interés. Además, el Alavés - Real Sociedad y el Valencia - Athletic Club completaron las cuatro eliminatorias.

Todos los enfrentamientos se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero. Serán a partido único, tal y como se ha hecho hasta ahora en todas las eliminatorias. Eso sí, ya en semifinales las eliminatorias tendrán partido de ida y vuelta.

El Albacete era el único equipo con algún condicionante. Los manchegos tenían que jugar sí o sí su eliminatoria en el Carlos Belmonte al ser de menor categoría, por lo que el FC Barcelona se tendrá que desplazar al feudo albaceteño.

😏 Sorteado ya el cuadro...



😱 ¡ASÍ QUEDAN LOS EMPAREJAMIENTOS DE 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦!



🗓️ Los encuentros se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero.

Será un nuevo reto para los de Alberto González que vienen de eliminar al Real Madrid en los octavos de final y que ahora se verán las caras con los claros favoritos al título.

No se podrá confiar el equipo de Flick. Tienen el ejemplo de su máxima rival en la retina y no se podrán confiar a pesar de que su rival es de menor categoría.

Quien no tuvo buena suerte en el sorteo fue el Atlético de Madrid. Los rojiblancos, segundos máximos candidatos al título, tendrán que viajar a La Cartuja para medir sus fuerzas con un Betis que se encuentra en clara línea ascendente en las últimas semanas.

Julián Álvarez y Koke se abrazan. REUTERS

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en la Copa del Rey fue en la temporada 12-13. Un duelo a doble partido en el que los colchoneros se llevaron el gato al agua.

El resto de emparejamientos dejó un derbi vasco entre el Alavés y la Real Sociedad y un duelo de históricos entre el Valencia y el Athletic Club. Este último, un encuentro entre dos equipos en horas bajas que pueden utilizar la Copa del Rey como trampolín para mejorar su dinámica y revertir su situación en La Liga.