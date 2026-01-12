Qué falló en el Madrid de Xabi: 370 pases menos que el Barça, un oasis llamado Vinicius y el martirio de las lesiones

El Real Madrid murió en la orilla. Un acierto en dos remates claros y un infortunio en forma de rebote le privaron de poder conquistar la Supercopa de España. Llegaron a la cita prácticamente condenados a claudicar ante el Barça, pero dieron la cara y Xabi Alonso esquivó una bala de muerte.

Mejoró sus prestaciones el conjunto blanco y ofreció un papel más digno que el de la semifinal contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, con seis meses de competición ya transcurridos, al Madrid le siguen faltando varios ingredientes para lograr ser el equipo que pretende.

Ante el cuadro de Hansi Flick se volvió a poner de manifiesto la tibieza en el centro del campo. Alonso retrasó a Tchouaméni al eje de la zaga y dio más alas a Fede Valverde junto a Camavinga y Bellingham. Un experimento que dio sus frutos, especialmente después de que el choque se volviera loco tras la pausa de hidratación.

Y es que el Barça llevó la batuta del juego desde el pitido inicial ante un Real Madrid bien ordenado en su campo. A lo largo de los 90 minutos los azulgrana realizaron 368 pases más que los blancos (608-240), pero gran parte de esa superioridad llegó en la primera parte.

En ella, el equipo culé acertó 372 pases por 97 del Madrid. Sin embargo, en los segundos 45 minutos el balance fue de 236 a 143. Casi 100 de diferencia que llegaron cuando Valverde abandonó el campo por molestias físicas.

El papel de Vinicius

El Real Madrid plantó cara ante un Barça que llegaba enrachado y lo hizo liderado por un Vinicius incontrolable. El brasileño recuperó su mejor versión en el mismo escenario donde anotó un hat-trick hace dos años. Se desquitó y ofreció una absoluta exhibición.

De sus botas salió la primera ocasión del partido y fue él quien marcó el primero de los dos goles del Real Madrid. Una acción brillante en la que arrancó desde prácticamente la línea divisoria con un cambio de ritmo marca de la casa, pausó en el momento justo, tiró un caño magistral a Koundé, hizo un último amago y batió a Joan García.

Vinicius celebra su gol contra el Barça en la final de la Supercopa de España. REUTERS

Rompió por fin su peor racha goleadora del último lustro. Encadenaba ya 16 partidos sin ver puerta, desde el 4 de octubre contra el Villarreal, y en las últimas semanas se había convertido en la ira del madridismo.

Esta vez, ajeno a todas las polémicas y centrado en el juego recordó a aquel Vinicius Jr que se quedó a las puertas de ganar el Balón de Oro.

Xabi Alonso lo colocó muchas veces de '9' para iniciar la presión y mostró mucha más atención y disposición a trabajar sin balón que en las semifinales contra el Atlético. Bajó al barro, su equipo lo agradeció, y acabó sustituido en el 82' totalmente exhausto.

En reserva

Vinicius no fue el único que acabó con el agua al cuello. Todos lo hicieron. Las altas temperaturas y la humedad en Yeda le jugaron una mala pasada al Real Madrid que se quedó sin gasolina en los últimos minutos.

Una mala noticia, más aún teniendo en cuenta los grandes problemas que está teniendo el equipo con las lesiones. Sin duda, están siendo el mal mayor del conjunto de Xabi Alonso en esta primera mitad de la temporada.

Valverde tuvo que abandonar el campo con molestias, Huijsen tampoco pudo acabar el choque después de jugar sin estar al 100% y apenas se vio nada de Mbappé en los 15' minutos que estuvo sobre el césped. Era evidente que no estaba listo para jugar la final.

Valverde se retira con molestias en el partido contra el Barça. REUTERS

Muchas bajas, sumadas a la de Rüdiger de la semifinal, que se transforman en un nuevo quebradero de cabeza para Xabi Alonso de cara a los próximos partidos.

El miércoles llega el turno de verse las caras con el Albacete en la Copa del Rey. Posteriormente reciben al Levante en Liga y tres días después al Mónaco en Champions.Cerrarán enero visitando al Villarreal y al Benfica. Cinco partidos en apenas 20 días.

Será una nueva prueba de fuego para un Xabi Alonso que ha ganado algo de crédito. Su equipo llegó a la Supercopa con una racha de cinco victorias seguidas, ganó al Atlético y mereció al menos la tanda de penaltis en la final. Pero el Real Madrid no espera a nadie y si entra o no la pelota en la red será lo que dicte sentencia.