La alineación probable del Real Madrid contra el Barça en la final de la Supercopa de España

El Real Madrid afronta su primera final de la temporada y lo hace con la presión de ofrecer una buena imagen para dar un poco de aire al proyecto de Xabi Alonso. Pero no será fácil. El conjunto blanco deberá superar a un Barça en estado de gracia para conquistar la Supercopa de España dos años después.

Los de Chamartín llegan a la cita después de imponerse al Atlético en un encuentro que no despejó ninguna de las dudas que les vienen acompañando en los últimos dos meses. Dos destellos de Valverde y Rodrygo bastaron para apuntarse el derbi madrileño, pero las sensaciones volvieron a ser preocupantes.

Además del juego, donde el Real Madrid nunca fue superior al Atlético, los problemas físicos de Rüdiger y Asencio ponen en vilo a una defensa que llegará entre algodones ante uno de los equipos con mayor productividad ofensiva del mundo.

El primero en intentar detener el bombardeo culé será Courtois. El portero belga, que ante el Atlético volvió a dejar un par de sus 'milagros', tendrá una línea de cuatro por delante que podría ser la misma de las semifinales.

Todo dependerá de Rüdiger. El alemán arrastra problemas en la rodilla y el jueves aguantó 70 minutos sobre el césped. Si juega, formará pareja de centrales con Asencio. En los laterales estarán Valverde, el mejor contra el Atlético, y un Álvaro Carreras a quien le tocará bailar con Lamine Yamal.

En el centro del campo, Tchouaméni será el encargado de sostener al equipo. El francés es uno de los pocos que está manteniendo un rendimiento regular esta temporada y su presencia ahora mismo en el once titular es fundamental para encontrar cierto equilibro en el juego.

El pivote galo escoltará a Cavaminga y Jude Bellingham. El segundo fue una de las noticias positivas contra el Atlético y esta vez tendrá enfrente a una de sus víctimas favoritas.

Alineación probable del Real Madrid contra el Barça.

A partir de aquí llegan más dudas. Vinicius y Rodrygo son fijos en el ataque. El '7' volvió a firmar un encuentro para olvidar contra los de Simeone, todo lo contrario que su compatriota, aún en estado de gracia. Ambos volverán a partir de inicio, pero queda por bien quién será su acompañante.

Ante la más que segura suplencia de Mbappé, quien viajó el viernes a Arabia para unirse a sus compañeros, La duda para Xabi Alonso reside en colocar de nuevo a Gonzalo de '9' o poblar más el centro del campo con Arda Güler.

El turco ha perdido protagonismo en las últimas semanas, pero podría regresar al once inicial en busca de fortalecer la medular y tratar de robarle el balón al Barça. Esto dejaría a Gonzalo como alternativa para la segunda parte.

Alineación probable del Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Güler o Gonzalo, Rodrygo y Vinicius.