Ter Stegen se pierde la Supercopa de España: abandona la concentración del Barça para "someterse a pruebas médicas"

Definitivamente esta no es la temporada de Ter Stegen. El portero que ha tenido la etiqueta de titular indiscutible durante casi una década ha visto cómo su rol ha pasado a ser el de suplente y su relación con las lesiones se está empezando a fortalecer a sus 33 años.

En la noche del martes, el Barça emitió un comunicado en el que informó del regreso de Ter Stegen a la Ciudad Condal para "someterse a pruebas médicas". Nada ha trascendido después del entrenamiento previo a la semifinal ante el Athletic Club sobre una posible lesión, aunque todo hace indicar que es el motivo por el que abandona la concentración.

No obstante, Hansi Flick ya anunció en rueda de prensa que ante los leones jugaría Joan García, quien además fue el jugador de la plantilla encargado de atender a los medios de comunicación desde el Alinma Stadium de Yeda.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.