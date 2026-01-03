Mario Suárez (38), exfutbolista, sobre sus inversiones: "Lo que busca cualquiera es sacarle rentabilidad al dinero"

Mario Suárez (Alcobendas, 1987) colgó las botas en 2023 tras una carrera que le llevó del Atlético de Madrid al Rayo Vallecano, pasando por el fútbol chino y el Watford inglés. Pero lejos de retirarse al golf o la televisión, decidió convertirse en inversor profesional.

No de esos que prestan su cara a cambio de un cheque, sino de los que aparecen en las cafeterías para comprobar que el producto cumple con el estándar de calidad que prometieron a los clientes.

Su caso más notorio es Café de Finca, la marca de café de especialidad fundada por Chema de Diego que logró atraer a una constelación de deportistas como Pau Gasol o Ter Stegen.

En julio de 2024, la compañía cerró una ronda de financiación de 2,5 millones de euros para acelerar su expansión en el canal B2B y quintuplicar su facturación. Mario no es un socio pasivo: figura entre los inversores estratégicos que acompañan la operación y participa activamente en la toma de decisiones comerciales.

"Cualquier persona cuando invierte lo que busca es sacarle rentabilidad al dinero, evidentemente", admitió sin rodeos en una entrevista con Legal Sport.

Mario Suárez haciéndose un café de la marca de especialidad en la que invierte Cafe de Finca

"Más allá de esto, los valores [...] son lo que nos ha convencido. Es compatible seguir vinculado al mundo del fútbol y desarrollar una carrera empresarial". La frase resume su filosofía: transparencia, rentabilidad y coherencia con su propia biografía.

Porque Mario no se limita a firmar cheques. En sus propias palabras: "Vengo a la cafetería, pruebo el café y si algo no me gusta, lo digo. No soy solo una cara bonita que pone el dinero". Esa implicación operativa le diferencia de la mayoría de exfutbolistas que prefieren delegar la gestión en terceros.

Su cartera de inversiones no se agota en el café. También es socio de Tipi Tent, la marca de moda fundada por las hermanas Pombo que ha logrado posicionarse entre el público joven gracias a su presencia en redes sociales y colaboraciones con influencers.

Y, en paralelo, gestiona junto a su hermano Sergio una inmobiliaria familiar que le permite mantener un pie en el ladrillo, el activo clásico de cualquier deportista que busca estabilidad patrimonial a largo plazo.

"Además de Café de Finca, tengo una inmobiliaria con mi hermano, pero quiero seguir cerca del fútbol", explicó, dejando claro que su estrategia es híbrida: diversificar sin perder de vista el ecosistema del deporte, donde conoce los códigos, las personas y las oportunidades.

A sus 38 años, Mario Suárez representa una nueva generación de exfutbolistas que entienden la inversión como una segunda carrera profesional. No se trata de aparentar, sino de construir un patrimonio sólido, diversificado y, sobre todo, rentable. Porque, como él mismo dice, eso es lo que busca cualquiera.