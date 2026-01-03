Flick, a evitar la cuesta de enero en el Barça: en busca del récord en Liga y del milagro europeo con un mayor fondo de armario

Hansi Flick, en la previa del partido del Barça ante el Villarreal. Reuters

El Barça navega a velocidad de crucero desde que el 26 de octubre perdiera el primer Clásico de la temporada ante el Real Madrid. Una derrota que ha supuesto un punto de inflexión en un equipo que encadena diez victorias, una derrota y un empate en los últimos doce partidos.

La temporada se antojaba complicada tras un inicio de temporada irregular, pero los de Hansi Flick han sido capaces de recortarle nueve puntos al conjunto blanco en ocho jornadas. Es por ello que el líder indiscutible del campeonato es el Barça (aventaja al Madrid en cuatro puntos).

Los resultados que está consiguiendo el conjunto azulgrana le otorga una regularidad que le hace ser favorito para revalidar el título de Liga. De hecho, suman ocho puntos más que la temporada pasada a estas alturas (46 por 38). Este equipo aún no ha tocado su techo y el alemán lo sabe.

De ganar el sábado el derbi ante el Espanyol, el Barça de Flick firmaría la tercera mejor primera vuelta de la última década (49 puntos), sólo superado por Xavi Hernández (50) en la temporada 2022-23 y Ernesto Valverde (51) en la 2017-18.

Además, Hansi Flick podría incluso batir su mejor racha en LaLiga, que ahora mismo está en nueve triunfos consecutivos. En el curso pasado, esta sucesión de victorias le sirvió para catapultarse en el campeonato y acabar conquistando el título.

Todo comenzó con el triunfo ante el Valencia (7-1) a finales de enero. Después llegaron Alavés (1-0), Sevilla (1-4), Rayo (1-0), Las Palmas (0-2), Real Sociedad (4-0), Atlético (2-4), Osasuna (3-0) y Girona (4-1), finalizando la racha ante el Betis (1-1) a principios de abril.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Raphinha ante el Atlético de Madrid. Reuters

En la presente temporada, la racha empezó ante el Elche (3-1) y siguió contra el Celta (2-4), Athletic (4-0), Alavés (3-1), Atlético (3-1), Betis (3-5), Osasuna (2-0) y Villarreal (0-2).

De este modo, si el Barça es capaz de ganar el derbi encarrilará el noveno triunfo consecutivo, alcanzando de esta forma el mejor registro de Flick en LaLiga. Eso sí, todavía estará muy lejos del récord absoluto, que tiene el Barcelona de Guardiola, con 16 victorias seguidas en la temporada 2010-11.

Un partido peligroso

En los últimos años, el Barcelona ha mostrado poca dificultad para arrancar el año con victoria tras el parón navideño, tanto en LaLiga como en la Copa del Rey.

Sin embargo, esta temporada 2026 presenta un escenario distinto: su primer partido del año será un derbi contra el Espanyol, un rival que históricamente complica el inicio de año a los azulgrana.

El encuentro del sábado marcará la quinta ocasión en que Barça y Espanyol se enfrentan en el primer partido del año. Aunque el balance general favorece al Barcelona, los pericos han logrado puntuar en tres de los cuatro duelos anteriores.

El primer derbi inaugural tuvo lugar en 2012, cuando el Barcelona, dirigido entonces por Pep Guardiola, empató 1-1 gracias al gol de Cesc Fàbregas, mientras que Álvaro Vázquez igualó a cinco minutos del final.

Al año siguiente, el 6 de enero de 2013, el conjunto dirigido por Tito Vilanova se impuso con claridad por 4-0, con goles de Xavi, Pedro (2) y Leo Messi.

En 2016, el duelo inaugural quedó sin goles; el Espanyol de Constantin Galca consiguió frenar al Barcelona de Luis Enrique.

Wu Lei marca el gol del empate ante el Barça.

La última vez que el derbi abrió el calendario fue en 2020, con un empate 2-2: David López adelantó a los pericos, Luis Suárez y Aleix Vidal dieron ventaja a los azulgrana, pero Wu Lei logró el empate en los últimos minutos. Por entonces, los banquillos estaban ocupados por Abelardo y Valverde. Este sábado, el Barcelona buscará romper la tradición

Tres nuevos 'fichajes'

Para el partido ante el Espanyol Hansi Flick solo recupera a Pedri y a Jules Koundé, aunque la enfermería está próxima a aligerarse tras la recuperación de tres futbolistas capitales en el club.

Mientras la directiva sigue evaluando la posibilidad de acudir al mercado invernal en busca de un sustituto para Christensen, tanto Deco como Flick muestran dudas: lo que ven en el mercado no les convence y consideran que la plantilla actual tiene calidad suficiente para afrontar lo que queda de temporada.

Araujo ya se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo y todo indica que podría estar disponible para el derbi frente al Espanyol o, en su defecto, para la Supercopa.

El defensa se encuentra totalmente recuperado de los problemas anímicos que le obligaron a parar a finales de noviembre, tras el partido contra el Chelsea.

Otra buena noticia es Gavi. El centrocampista, operado del menisco tras una grave lesión sufrida en septiembre, entra en la fase final de su recuperación. Se espera que en enero vuelva a entrenarse con el equipo y que regrese a la competición en febrero.

Gavi y Dani Olmo, en un entrenamiento con el Barça la temporada pasada.

Por último, Dani Olmo, que sufrió una luxación de hombro hace un mes frente al Atlético de Madrid, avanza favorablemente en su recuperación.

Tres jugadores capitales para el segundo tramo de una temporada en la que el Barça es candidato a todo. Además, en enero el Barça juega los dos últimos partidos de la fase liga de la Champions, con el reto de sumar 6/6 e intentar meterse entre los ocho primeros.