La afición del Espanyol recibe a Joan García con pancartas que le tildan de "judas" y "rata" en la previa del derbi ante el Barça

Joan García fue recibido de forma hostil en el RCDE Stadium cuando salió del túnel de vestuarios y pisó el terreno de juego de la que durante muchos años había sido su casa.

Los aficionados que habían entrado con antelación al estadio y esperaban pacientes en sus asientos, se levantaron inmediatamente al ver salir al portero del Barça, quien fue recibido con una sonora pitada.

La tensión que rodea al partido ya se incrementó horas antes del inicio del mismo. En los alrededores de Cornellà aparecieron pancartas cargadas de improperios dirigidas a Joan García: "Eras de los nuestros (no perdón). Te fuiste al máximo rival (judas) demostrando que tu amor al club no era leal (rata).

Y es que la última vez que Joan García había pisado el RCDE Stadium, el entonces portero del Espanyol besó el escudo tras sellar la permanencia, siendo decisivo con sus paradas. Nadie imaginaba entonces que el portero criado en las categorías inferiores acabaría fichando por el FC Barcelona.

El de Sellent ha vuelto a la que fue su casa durante 'toda su vida', pero no ha sido bienvenido. A la afición perica aún le duele verle con la camiseta del conjunto azulgrana y tienen guardado en la memoria ese abrazo con Joan Laporta en el momento de la firma del contrato cuando unas semanas antes había jurado amor eterno hacia el club blanquiazul.

Además, se lanzaron muchos billetes bajo la denominación "Judas García" con el rostro del portero del Barça en el momento en el que besaba el escudo del Espanyol al término de la temporada pasada.

El derbi, catalogado de alto riesgo, contará con un amplio dispositivo de seguridad. Desde el Espanyol aseguran haber hecho todo lo posible para evitar incidentes en uno de los derbis más igualados y tensos de los últimos años.

De hecho, han tomado medidas drásticas como la instalación de unas redes detrás de las porterías para evitar el posible lanzamiento de objetos sobre el guardameta.