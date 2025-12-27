Fernando Martín, entrenador del Valencia femenino, es el padre de familia víctima del naufragio en Indonesia

Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino, es el padre de familia víctima junto a tres de sus hijos del naufragio de un barco turístico en Indonesia.

Así lo ha confirmado el Valencia CF a EL ESPAÑOL, a la espera todavía de que finalice la labor de rescate de los cuerpos.

Martín, de 44 años, técnico del filial valencianista, que milita en Tercera RFEF desde esta temporada, aunque su etapa en la sección de fútbol femenino del club había comenzado hace ya diez años, desarrollando diferentes funciones en este tiempo.

El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.



Desde el Club queremos… pic.twitter.com/fqP1isEXvM — Valencia CF (@valenciacf) December 27, 2025

El padre de familia se encontraba pasando las vacaciones de Navidad en Bali junto a su mujer y sus cuatro hijos. La desgracia ocurrió cerca de la isla de Padar, zona donde su embarcación se hundió junto a tres de sus hijos de 12, 10 y 9 años.

Su mujer, Andrea, directora del hotel El Coso de Valencia, y su hija Mar, de 7 años, son las únicas que de momento han podido ser rescatadas.

"Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos, -de entre 9 y 12 años-, y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente", relató a EFE Enrique Ortuño, padre de Andrea.

Según las autoridades de Indonesia, el barco zarpó desde la isla de Komodo con condiciones de navegabilidad, y el pronóstico de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) daba olas de medio metro de altura. Sin embargo, durante la navegación, se produjo una anomalía meteorológica.

Las fuentes diplomáticas han indicado que el consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada que ya ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar, al este de la turística Bali.