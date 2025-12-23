Radiografía a Xabi Alonso: un inicio de temporada que le coloca entre Pellegrini y Benítez y le deja en el alambre

La victoria ante el Sevilla ha sido balsámica, pero en los pasillos del Santiago Bernabéu, el término 'tranquilidad' se conjuga siempre en condicional.

Xabi Alonso ha llegado al parón navideño con el oxígeno justo que otorgan tres victorias consecutivas (Alavés, Talavera y Sevilla), cerrando la primera etapa de la temporada -los primeros 25 partidos- con más dudas que certezas.

El tolosarra y su plantilla no volverán a Valdebebas hasta el 29 de diciembre, y el balón no rodará de nuevo hasta el 4 de enero contra el Betis. Será una tregua corta, porque la realidad estadística y las sensaciones futbolísticas colocan al técnico en una posición histórica incómoda: está atrapado en el espejo de Manuel Pellegrini y bajo la alargada sombra de Rafa Benítez.

Al analizar los primeros 25 partidos de las temporadas iniciadas por un nuevo entrenador -respecto al inició la anterior- desde el regreso de Florentino Pérez en 2009, la 'era Alonso' presenta una coincidencia numérica que hiela la sangre a los supersticiosos.

Xabi, dejando aparte los seis partidos del Mundial de Clubes, calca exactamente los registros de Pellegrini en la 2009/10: 18 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

Aquel Madrid del ingeniero chileno, pese a sus cifras potentes en Liga, terminó la temporada en blanco y con la sensación de no competir en las noches grandes (el 'Alcorconazo' y la eliminación ante el Lyon).

Sin embargo, hay un dato que hace la situación de Xabi aún más precaria que la de su homólogo chileno: la solvencia. Mientras que el equipo de Pellegrini tenía un balance de goles de +35 (58 a favor, 23 en contra), el Madrid de Xabi se queda en un discreto +27 (52 a favor, 25 en contra). Es decir, este Madrid gana lo mismo, pero convence menos, sufre más atrás y castiga menos arriba.

La sombra de Benítez

Quizás la comparación más preocupante para la directiva no sea con Pellegrini, quien al menos completó la temporada, sino con Rafa Benítez. El técnico madrileño fue destituido en enero de 2016, tras un inicio que, paradójicamente, fue estadísticamente mejor en varios aspectos que el actual.

Rafa Benítez, con Cristiano Ronaldo de fondo, durante su etapa como entrenador del Real Madrid EFE

Benítez, en sus primeros 25 encuentros, sumó una victoria menos (17) que Alonso, pero perdió también un partido menos (3 derrotas frente a las 4 de Xabi) y, lo que es crucial, su equipo era una roca comparado con el actual: encajó solo 22 goles y anotó 69, para un goal average de +47.

La realidad es testaruda: Xabi Alonso tiene peor diferencia de goles y más derrotas que el entrenador que fue despedido hace una década por "falta de sintonía" y resultados insuficientes.

Si Benítez cayó con un +47 de balance, el +27 de Alonso es un indicativo de que el equipo camina por el alambre en demasiados partidos, sacando resultados por la mínima o por talento individual, pero sin la estructura colectiva que exige el club.

Lejos de la excelencia

Para entender por qué el puesto de Xabi no está asegurado, basta con elevar la mirada hacia los estándares de excelencia del club.

Jose Mourinho (2010/11): En sus primeros 25 duelos, el portugués era una apisonadora con 20 victorias, solo 1 derrota y un +51 en goles.

Mourinho dando una charla en el Real Madrid UEFA

Carlo Ancelotti (2013/14 y 2021/22): En sus dos etapas, Carletto firmó 19 victorias. En la primera, su equipo tenía un balance de +45; en la segunda, de +36.

Zinedine Zidane (2016/17): El francés, en la primera temporada que inició el equipo con él a los mandos, completó este tramo invicto (18 victorias y 7 empates) con un +46.

Comparado con estos gigantes, el registro de Xabi Alonso (18V-3E-4D) y, sobre todo, los 25 goles en contra (una media de un gol encajado por partido), denotan un equipo vulnerable.

Solo el Madrid de Ancelotti de la 13/14 encajó más (26), pero aquel equipo compensaba con una pegada descomunal de 71 goles a favor, casi 20 más que el actual.

Juicio final en enero

Xabi Alonso ha comprado tiempo con las victorias ante Alavés, Talavera y Sevilla, pero la preocupación en el club por cómo se juega persiste. El parón navideño servirá para resetear piernas, pero no borrará las dudas tácticas.

El regreso a la competición el 4 de enero contra el Betis será solo el preludio. La verdadera reválida será la Supercopa de España. Históricamente, este torneo ha servido de trampolín o de guillotina.

Para Xabi, levantar el título podría significar el crédito necesario para enderezar el rumbo y acercarse a los números de la segunda etapa de Zidane (quien con un perfil más bajo en la 19/20 logró blindar su portería). Caer, especialmente si la imagen es pobre, podría activar los fantasmas de Benítez y Lopetegui.

Xabi Alonso descansa ahora con su familia, pero sabe que su proyecto pende de un hilo. Las estadísticas le colocan en el vagón de los técnicos que no terminaron de cuajar, y en el Real Madrid, la historia tiene la mala costumbre de repetirse si no se cambia el guion a tiempo. Enero dictará sentencia.