La Liga pierde espectáculo: la temporada 2025/26, marcada por la sequía de goles antes del parón invernal

Se cerró el telón de La Liga hasta 2026. San Mamés despidió el 2025 futbolístico en Primera División con un atractivo encuentro entre el Athletic Club y el RCD Espanyol, sin duda la gran revelación de la temporada.

Un choque con intensidad, disputa, garra... y también goles. Hasta tres se marcaron en el último encuentro liguero de 2025, pero no fue un reflejo demasiado fiel de lo que está siendo hasta el momento este primer tramo de la temporada.

Con estos tres tantos, los equipos de Primera División alcanzaron la cifra de 430 goles en las primeras 17 jornadas de campeonato, el registro más bajo del último trienio y uno de los más raquíticos de La Liga en este siglo XXI.

Mbappé celebra el gol marcado ante el Sevilla. Reuters

Los números son la excusa perfecta para agitar el avispero y reactivar el debate sobre cuánto poder ha perdido la competición doméstica en los últimos años. Más allá de la constante comparación con la Premier League, de la que La Liga sale claramente perdedora, las circunstancias llevan también a una reflexión interna.

Pérdida de calidad, equipos menos potentes en el marco internacional, fuga de talentos... Muchos posibles factores que han hecho que La Liga se tope con un bache goleador y, por lo tanto, con el descenso de espectáculo en sus campos.

El gol se paga

Son muchos los equipos que están teniendo serios problemas esta temporada para encontrarse cara a cara con el gol. Casi la mitad de los 20 que componen la Primera División no son capaces de alcanzar una media de un único tanto por encuentro, y hay otros que superan esta faceta por muy poco.

Quien 'destroza' el registro goleador de esta temporada es el Real Oviedo. Los asturianos no lo están pasando nada bien en su regreso a la élite tanto tiempo después, y tan sólo suman 7 goles a estas alturas de la temporada. Ni siquiera dobles dígitos para el penúltimo clasificado.

Los siguientes en demostrar su falta de gol son el Getafe y el Rayo Vallecano. Estos dos equipos madrileños tan sólo han anotado 13 goles en lo que va de curso, aunque sus buenas defensas les permiten estar fuera de los puestos peligrosos.

Por debajo de esta media del gol por partido también se encuentran Alavés (14), Girona (15), Valencia y Athletic Club (16). Justo en la media, Osasuna y el colista Levante con 17 tantos en su casillero.

Como es habitual, la falta de gol se ceba siempre con los equipos más débiles de la categoría y con los presupuestos más bajos -con alguna excepción como la del Athletic Club-, algo que viene a demostrar que el gol se paga y que la pérdida de poder adquisitivo en el mercado por parte de los clubes españoles hace mella.

El Barça tira del carro

Los números hablan por sí solos y dejan claro que esta temporada es el Fútbol Club Barcelona el equipo que evita que la media de goles sea todavía más baja y llegue a mínimos históricos.

El equipo de Hansi Flick, que marcha líder de la competición, ha sido capaz de anotar ya a estas alturas de la temporada 48 goles y marcha con una proyección superior a los 100 tantos al final del curso.

Fermín López se abraza con Raphinha tras el gol ante el Villarreal. Reuters

Como es habitual, el pastel goleador se lo reparten entre los culés y el Real Madrid. Los blancos son el segundo equipo más anotador, aunque considerablemente lejos del Barcelona, con 33 goles, más de la mitad de ellos obra de Kylian Mbappé.

No queda muy lejos de este registro el Atlético de Madrid. El tercer presupuesto de la competición alcanza 32 dianas, tan sólo una menos que su vecino, mientras que el Villarreal ha sido capaz de anotar 31 goles. Todos estos equipos ocupan las cuatro primeras plazas de la clasificación.

Sin Cristiano y Messi

Las cifras goleadoras de La Liga habían recuperado una tendencia al alza en los últimos dos años después de temporadas muy discretas, pero de nuevo esta progresión se ha visto frenada en seco este curso.

Los 430 goles de este año quedan lejos de los 438 del pasado curso, y sobre todo de los 451 que se habían anotado hace dos temporadas en este mismo punto de la competición, con 17 jornadas disputadas.

Mucho más lejos quedan los números de ensueño que se firmaron años atrás, en los que mucho tuvieron que ver Leo Messi o Cristiano Ronaldo, capaces de llamar al gol con una facilidad asombrosa.

Desde que arrancó este siglo XXI, los 499 goles en la jornada 17 de la temporada 2016/2017 siguen brillando con luz propia. Otros cursos de plenitud goleadora fueron el 2013/2014 con 498, o el 2008/2009 con 493.

Muy lejos todos ellos, en todo caso, de los 430 vistos en la presente campaña. Tan sólo siete temporadas a lo largo de este siglo contaron con peores registros goleadores a estas alturas.

Pese a que La Liga cuenta con estrellas de la talla de Kylian Mbappé o Lamine Yamal, la discusión sobre la pérdida de poder de los clubes españoles en el panorama internacional para ir con garantías en el mercado se recrudece con números como los actuales.

Goles por temporada en la jornada 17:

25/26: 430

24/25: 438

23/24: 451

22/23: 419

21/22: 416

20/21: 402

19/20: 440

18/19: 431

17/18: 452

16/17: 499

15/16: 433

14/15: 444

13/14: 498

12/13: 485

11/12: 452

10/11: 464

09/10: 458

08/09: 493

07/08: 441

06/07: 410

05/06: 417

04/05: 407

03/04: 434

02/03: 450

01/02: 412

00/01: 478