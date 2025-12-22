El Real Madrid, líder en el reparto de los derechos televisivos de LaLiga: 157,92 M€ y de nuevo por delante del Barça

LaLiga ha hecho oficiales este lunes los datos correspondientes al reparto de los ingresos por la explotación de los derechos audiovisuales de la temporada 2024/2025.

documento, que detalla las cantidades que percibirá cada club de Primera y Segunda División, trae consigo un titular que resuena con fuerza en los despachos de los dos transatlánticos del fútbol español: el Real Madrid (157,92 M€) ha consumado el 'sorpasso' al FC Barcelona (156,45 M€), recuperando la primera posición en el ranking de ingresos televisivos.

Según los datos facilitados por la patronal y analizados por diversos medios, el club blanco se sitúa en la cúspide de la tabla financiera, revirtiendo la tendencia de la campaña anterior donde la entidad azulgrana había liderado el reparto.

Este cambio de guardia no es anecdótico; refleja la aplicación estricta de los criterios establecidos en el Real Decreto-ley 5/2015, que pondera variables como los resultados deportivos de las últimas cinco temporadas y la implantación social de los clubes.

El nuevo escenario financiero se explica, en gran medida, por el rendimiento deportivo reciente. El modelo de reparto asigna un 50% de los ingresos a partes iguales entre los 20 clubes de la máxima categoría, pero el otro 50% fluctúa en función de los méritos sobre el césped y la capacidad de generar recursos.

Así queda el reparto de los derechos televisivos de LaLiga de la temporada 2024/25 LaLiga

En este sentido, la regularidad del Real Madrid en el último lustro liguero y su impacto en las audiencias han terminado por decantar la balanza a su favor, superando los registros de un Barcelona que, pese a mantenerse en la élite de la facturación, cede el liderato.

El documento publicado por el Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales desglosa no solo las cantidades netas, sino también las obligaciones que los clubes deben asumir, como las aportaciones al Fondo de Compensación del descenso.

Precisamente, este fondo sigue siendo un salvavidas crucial para los equipos que pierden la categoría, garantizando la sostenibilidad del ecosistema del fútbol profesional español.

"Los ingresos obtenidos por la explotación y comercialización conjunta... han sido distribuidos entre los clubes y entidades participantes... conforme a los criterios establecidos", reza el texto legal que acompaña a las cifras, recordando la complejidad de un sistema que busca equilibrar la competitividad de la liga con la justicia en el reparto.

La diferencia entre el equipo que más ingresa y el que menos no puede superar las 3,5 veces, un ratio que LaLiga vigila con celo para evitar las brechas insalvables que se observan en otros campeonatos europeos.

Este 'sorpasso' supone una inyección de moral y capital para las arcas del Santiago Bernabéu, consolidando su posición de fortaleza económica.

Para el Barcelona, aunque la diferencia monetaria pueda no ser abismal, perder el primer puesto simbólico en la facturación televisiva es un recordatorio de que en el fútbol moderno, cada punto en la clasificación y cada espectador frente al televisor cuenta, literalmente, millones.