Javi Poves vuelve a la carga contra los árbitros: "Siento repugnancia por el CTA, es otro pozo de mierda"

Javi Poves volvió a convertirse en noticia este pasado fin de semana por unas nuevas declaraciones durísimas sobre los árbitros. El entrenador del modesto Colonia Moscardó, famoso por sus salidas de tono públicas y sus teorías conspiranoicas sobre el terraplanismo y los chemtrails, se despachó contra los colegiados.

Su equipo perdió por un claro 1-5 ante el Quintanar del Rey en un encuentro de la jornada 16 del grupo 5 de Segunda RFEF. El técnico culpó directamente de la goleada a los colegiados del encuentro, especialmente por la expulsión sufrida por parte de uno de sus jugadores en el inicio de la segunda parte.

"Es absolutamente repugnante. Me voy a alejar del fútbol. Siento repugnancia por el CTA y por la gran mayoría de árbitros. Hay algunos que son buena gente, pero siento repugnancia. ¿Me van a sancionar por expresar mis sentimientos?", dijo el entrenador en rueda de prensa.

FÚTBOL | POSTPARTIDO



🗣️JAVI POVES dice sentir repugnancia del CTA tras la derrota ante el @cdquintanardrey :



🎙️"NO digo que este trío arbitral esté relacionado con apuestas deportivas, pero me da que pensar"



🎙️"El fútbol es un pozo de mierda y no me quiero contaminar" pic.twitter.com/2q3C2lxBzO — Deportes CMM (@DeportesCMM) December 20, 2025

"Lo único que pido al CTA, que es otro pozo de mierda, es que se ponga las pilas. Es vergonzoso el arbitraje de hoy. Los árbitros se piensan que somos tontos. Insisto, me dan verdadera repugnancia", prosiguió en su duro discurso Poves.

"¿Cómo no voy a querer irme de aquí? Solamente un subnormal puede decir que yo tengo ganas de quedarme aquí. Muchas de las cosas que yo digo aquí, las piensan muchos clubes. Habrá que ir destapando mierda, porque aquí hay mierda por un tubo", aseveró Javi Poves.

Sospechas sobre las apuestas

Javi Poves, habitual impulsor de teorías de la conspiración como los supuestos gases que se lanzan desde la atmósfera para controlar a la población o el terraplanismo, sembró la duda sobre la honestidad de los árbitros.

En su exposición expuso sus sospechas sobre una posible relación de los árbitros con el mundo de las apuestas deportivas. "No quiero decir que este trío arbitral tenga relación con apuestas deportivas, pero a mí me da qué pensar", aseguró en rueda de prensa.

"No estoy diciendo que lo hagan aposta, yo pongo en duda que pueda haber relaciones con apuestas deportivas. Es legítimo. No estoy diciendo que apuesten, estoy diciendo que tengo dudas de muchos árbitros", siguió cargando el técnico del Moscardó.

"Hay cosas que son demasiado cantosas, como lo que sucedió la semana pasada y lo que sucedió en esta", aseveró el entrenador después de la derrota de su equipo este pasado fin de semana.

Su equipo sigue instalado en la zona baja de la clasificación del grupo 5 de Segunda RFEF. "¿Cuántos partidos de sanción ahora, entre 100 y 150? Que les den por el culo a todos, a todos", concluyó su mensaje en la rueda de prensa Javi Poves.