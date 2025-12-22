El 'annus horribilis' de Vinicius: 13 goles en un 2025 entre pitos y despechos con la sombra de una renovación enquistada

61 partidos disputados y 13 goles marcados. Estas cifras están muy alejadas de lo que le exige a un atacante titular del Real Madrid. Más aún cuando se tratan de los números de Vinicius Jr. Un jugador que hace apenas 14 meses se preparaba para recibir el Balón de Oro y que desde aquel fatídico 28 de octubre de 2024 ha perdido la sonrisa.

2025 ha sido un 'Annus horribilis' para el brasileño. Una sombra de aquel futbolista eléctrico y determinante en todos los partidos que lideró al Real Madrid hacia su 15ª Champions. Ha perdido la chispa, no tiene confianza en su juego y está tan errático en la toma de decisiones como en sus primeros años en el Madrid.

Sus 13 goles en este año natural son una muestra del bajón de rendimiento de Vinicius. De hecho, enero fue su mejor mes con tres goles. Desde entonces, únicamente en abril, agosto y octubre ha visto puerta más de una vez.

De hecho, su doblete contra el Villarreal el pasado 4 de octubre fueron los últimos goles de Vinicius. Va a pasarse al menos tres meses sin marcar y encadena ya una nefasta racha de 14 partidos consecutivos sin ver portería con la elástica blanca. Tan solo le separan dos para igualar el peor registro de su carrera (temporada 20-21).

Vinicius nunca ha sido un goleador excepcional, pero los 13 tantos que ha cosechado en los últimos 12 meses son guarismos que ya había dejado atrás. En 2023 anotó 19 y en 2024 hizo 32 goles. Es decir, de un año a otro su aportación goleadora ha caído en más de un 50%.

Silbidos y enfados

El extremo carioca atraviesa uno de sus peores momentos como futbolista, pero no solo a nivel de juego. Parece desconectado y esta temporada ha protagonizado dos episodios que le han dejado en el disparadero.

El primero llegó en el último Clásico cuando fue sustituido con Xabi Alonso. Mostró su enfado ante los millones de ojos que veían ese partido, realizó aspavientos mientras se retiraba del terreno de juego y se marchó directamente a los vestuarios.

Más tarde pidió perdón, pero se abrió una fractura en el equipo que se ha trasladado posteriormente en el verde.

El partido de este sábado contra el Sevilla fue la gota que colmó el vaso. Vinicius volvió a estar errático en sus decisiones, indolente en la presión y volvió a quedarse sin marcar. Alonso le sacó del campo en lugar de Gonzalo en el 83' y se llevó una sonora pitada de todo el público del Bernabéu.

Un hecho inédito en la carrera de Vinicius, quien hasta ahora había sido intocable en la afición. Nunca había experimentado un episodio como ese.

Y su reacción no tardó en llegar. Tras la conclusión del partido subió una imagen a sus redes sociales acompañada de tres puntos suspensivos. Además, quitó su foto de perfil en Instagram con la camiseta del Real Madrid y puso una de la selección brasileña.

12 meses para negociar

En mitad de esta crisis con la afición y un rendimiento deportivo más que cuestionable, aparece un nuevo problema en el horizonte: la renovación.

La vinculación de Vinicius con el Real Madrid termina en junio de 2027. Todavía queda un año y medio, hay margen, pero no conviene que se enquiste la situación. De hecho, en apenas un año sería libre de negociar un precontrato con cualquier club si todo se mantiene tal y como está ahora mismo.

Vinicius Jr. renueva con el Real Madrid hasta 2027

Vinicius es un activo muy importante para el Real Madrid y perderlo libre sería una operación nefasta. Pero la situación es compleja. Renovar a un jugador que ha bajado su rendimiento y teniendo a Mbappé como figura clara del proyecto, o venderlo este próximo verano en caso de no llegar a un acuerdo por su ampliación.

Gran parte de la solución estará supeditada a lo que ocurra en este segundo tramo de la temporada. Vinicius debe recuperar su mejor nivel y el Real Madrid lo necesita para lograr levantar títulos. Ahora llega un parón de dos semanas antes de una Supercopa de España que puede cambiar por completo el rumbo de la temporada.