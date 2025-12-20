Real Madrid TV responde a los ataques de Laporta: "Si decir la verdad es vomitar, seguiremos vomitando"

Real Madrid Televisión aprovechó la previa del encuentro frente al Sevilla para repasar los últimos movimientos del Caso Negreira y responder a las palabras de Joan Laporta.

El presidente del Barcelona había afirmado el jueves que "la televisión del Madrid solo vomita mentiras e intoxica de manera constante y permanente". Desde RMTV no se quedaron callados y replicaron con ironía: "Si decir la verdad es vomitar, seguiremos vomitando", antes de analizar en detalle la declaración del máximo dirigente azulgrana ante el juez.

