Mbappé iguala el récord de goles en un año de Cristiano Ronaldo en la sufrida victoria del Real Madrid ante el Sevilla

El francés cierra el año con 59 goles, los mismos que llegó a firmar el astro portugués. Importante triunfo del conjunto blanco a pesar de que el juego no mejoró.

Real Madrid

Sevilla

El Real Madrid estaba obligado a ganar en el último partido del año y así lo hizo, aunque las sensaciones no fueron buenas. El juego no mejoró y el Sevilla tuvo sus opciones de poder llevarse el partido, pero la eficacia en el ataque de cada equipo decantó el marcador [Narración y estadísticas del partido].

No hizo un buen partido el conjunto blanco y el público del Bernabéu, siempre soberano, así se lo hizo saber mediante los pitos. Tanto en la primera como en la segunda parte los aficionados mostraron su malestar con el juego de sus jugadores.

No obstante, mención aparte merece la actuación de Mbappé. Discreto en la primera parte, asumió galones en la segunda y buscó el gol por todos los medios, aunque Vlachodimos se lo negó una y otra vez hasta que en el 86' llegó el penalti cometido por Juanlu sobre Rodrygo.

Mbappé hace la celebración de Cristiano Ronaldo en el gol marcado ante el Sevilla. Reuters

Desde los once metros tenía la oportunidad de empatar el récord histórico de goles en un mismo año de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid (59). No le pudo la presión al '10' del Real Madrid: cogió el balón y engañó al portero del Sevilla para empatar al portugués.

La celebración tenía que ser especial y simuló la que hace quien era su ídolo de la infancia. Siete años después, el Bernabéu volvió a entonar el ya famoso "¡Suuu!" de Cristiano Ronaldo.

Un partido flojo

La victoria del Real Madrid y el récord de Mbappé no disipan las dudas por el juego de un equipo que perdió por momentos el control del partido ante un valiente Sevilla que lo único que le faltó es el acierto de Isaac Romero y Alexis Sánchez. Se lució Courtois ante el español y el señalado fue Huijsen.

La defensa hizo aguas y los hispalenses encontraron en los balones a la espalda el mejor arma para plantarse ante el belga, pero tanto el central como Fran García concedieron mucho al mostrarse lentos e imprecisos.

Ante el mal juego, los de Xabi Alonso se aferraron a un marcador que no dejaba de ser muy apretado. El Real Madrid 'se encontró' con el gol en el minuto 38 por medio de Bellingham a través del balón parado.

Bellingham celebra el gol marcado ante el Sevilla. Reuters

Una jugada aislada porque, más allá de un mano a mano que falló Fran García ante Vlachodimos nada más ponerse el balón en juego, el conjunto blanco no generó ocasiones en ataque. Vinicius, Bellingham, Rodrygo y Mbappé estuvieron desaparecidos a pesar de que el inglés marcó el primer gol y el '11' fue quien dio la asistencia.

Se excedió Marcao al ir al suelo para cortar una conducción de Rodrygo y lo que el central del Sevilla no sabía es que esa jugada acabaría decidiendo el partido. En primer lugar, porque vio la tarjeta amarilla que le condicionó hasta que fue expulsado en la segunda parte; en segundo lugar, porque Rodrygo puso un gran centro que Bellingham remató al fondo de la portería entrando desde segunda línea.

El recital de Courtois

No obstante, si el marcador le dio la victoria al Real Madrid no solo fue por el gol del inglés, sino por la exhibición de Thibaut Courtois. El belga desbarató todas y cada una de las ocasiones que tuvo el Sevilla durante el partido.

Isaac Romero y Alexis Sánchez tendrán pesadillas con él, sobre todo el delantero español. Daba igual cómo definiese porque el resultado iba a ser siempre el mismo: Courtois iba a ganar la partida.

Con disparos cruzados, picando el balón, en manos a manos, no había forma de superar a un muro infranqueable.

El encuentro se rompió por una temeridad de Marcao en la medular. El central llegó tarde y sin control sobre Bellingham; apenas hubo contacto, pero la acción le costó la segunda amarilla. Una decisión que el sevillista digirió mal, todavía con el recuerdo de la mostrada a Rodrygo al filo del descanso.

Con superioridad numérica, el Madrid no supo aprovechar el escenario. Al contrario: se fue diluyendo. Dejó de presionar, de competir, de mostrar colmillo. Desde la grada se reclamó orgullo, pero el problema era más profundo: faltaban intención, juego y sentido colectivo.

Porque incluso con diez, el Sevilla puso en evidencia a un equipo sin pulso. El nerviosismo se trasladó al banquillo, donde Xabi Alonso no encontraba reposo. Optó por retirar a Vinicius, despedido con una sonora pitada que solo será provechosa si el brasileño sabe interpretarla.

Ingresó Gonzalo, pero el partido lo resolvió Rodrygo con una arrancada por el perfil de Vinicius que acabó en un penalti incontestable de Juanlu. Ahí no hubo discusión. Mbappé asumió la responsabilidad desde los once metros, ejecutó con precisión y celebró a lo Cristiano.

Mbappé celebra con sus compañeros el gol marcado ante el Sevilla. EFE

Ni siquiera el 2-0, ni los cambios, frenaron el ímpetu del conjunto hispalense, que siguió empujando con Peque y Alfon aportando agitación.

Desde el 84’, el árbitro Muñiz Ruiz añadió confusión al tramo final con dos penaltis señalados a favor del Madrid que no lo eran y que el VAR corrigió.

El desenlace dejó a los sevillistas indignados por el sainete arbitral, y a los madridistas igualmente molestos por la pobre imagen de su equipo. No se perciben brotes verdes ni señales claras de mejoría.

Ficha técnica del partido:

Real Madrid: Courtois; Raúl Asencio (David Jiménez, m.94), Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Güler (Camavinga, m.72), Bellingham; Rodrygo, Vinícius (Gonzalo, m.83) y Mbappé.

Sevilla: Odysseas; Juanlu, Carmona (Kike Salas, m.85) Gudelj, Marcao, Suazo (Oso, m.60); Agoumé (Janujaz, m.85), Mendy (Alfon, m.85), Sow; Alexis e Isaac Romero (Peque, m.70).

Goles: 1-0, m.38: Bellingham. 2-0, m.86: Mbappé de penalti.

Árbitro: Alejandro Muñiz (Comité Gallego). Amonestó a Rodrygo (41) y Asencio (60) por el Real Madrid; y a Carmona (34), Agoumé (70) y Sow (91) por el Sevilla. Expulsó por doble tarjeta a Marcao (37 y 68) y al técnico Matías Almeyda (35) por el Sevilla.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 72.062 espectadores.