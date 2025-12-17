Iturralde González (57), exárbitro de Primera División: "Nací tarde; no se ganaba 300.000 € cuando yo pitaba"

Eduardo Iturralde González es uno de los árbitros más reconocidos del fútbol español. Dirigió partidos en Primera División durante 17 años, arbitró Champions League, finales de Copa del Rey y varios clásicos entre Real Madrid y Barça.

Pero cuando le preguntan si ganaba más como árbitro o ahora como comentarista en la Cadena SER, su respuesta es contundente: "Ahora de locutor. Yo nací tarde, no se ganaba 300.000 cuando yo pitaba".

La diferencia económica entre generaciones de árbitros es brutal. Iturralde explica que en su época, "como mucho te llevabas 15.000 o 20.000 euros" al mes.

Eso supone entre 180.000 y 240.000 euros anuales en el mejor de los casos, cifras que parecen altas pero que quedan muy lejos de los 300.000 euros anuales que cobran actualmente los árbitros de élite en España.

El exárbitro vasco, nacido en Bilbao en 1967, comenzó a pitar en 1982 con apenas 15 años. Ascendió a Primera División en 1995 y se mantuvo en la élite hasta su retirada en 2012, a los 45 años.

Iturralde González, durante un partido. EFE

Durante esos años acumuló varios récords: es el árbitro que más partidos dirigió en Primera División, el que más tarjetas amarillas mostró (1.647) y el que más penaltis señaló (104).

"Ahora están en una situación en la que las medidas de fuerza que podían tomar los árbitros no las van a tomar por el tema económico que tienen ahora. Tan sencillo como eso", declaró Iturralde en referencia a las polémicas actuales sobre posibles huelgas arbitrales. El mensaje es claro: cuando cobras 300.000 euros al año, es más difícil plantarse.

La actualidad

Los árbitros actuales cobran un salario base mensual de 6.400 euros, al que se suman 1.820 euros por partido. Con un promedio de 20 encuentros por temporada, las cifras se disparan. Además, los árbitros internacionales tienen ingresos extra porque les paga la UEFA y la FIFA. En países como México o Italia, los salarios son incluso más altos.

Iturralde defiende la profesionalidad de sus compañeros actuales, pero también reconoce que el dinero ha cambiado las reglas del juego. "¿Creéis que ellos se van a jugar por 300.000 euros pitar de una manera u otra? Si pensáis eso estáis locos", afirmaba en El Larguero.

Para Iturralde, la diferencia entre lo que ganaba él y lo que ganan ahora no es solo económica. También es una cuestión de independencia y capacidad de protesta. "En mi época los elegíamos nosotros", dice refiriéndose a los representantes sindicales de los árbitros.

Ahora, según denuncia, los representantes los elige directamente la Federación a través del Comité Técnico de Árbitros, lo que resta poder a los colegiados.

Tras retirarse en 2012 por desavenencias con el Comité Técnico de Árbitros, Iturralde se reconvirtió en comentarista arbitral de la Cadena SER. Y ahí es donde reconoce que gana más que cuando pitaba. "Todo el mundo debería cobrar más; te pagan las horas trabajadas, pero no las que pierdes de vivir", reflexiona sobre su profesión anterior.

La historia de Iturralde resume bien cómo ha evolucionado económicamente el arbitraje español en las últimas dos décadas. De ganar entre 15.000 y 20.000 euros al mes a los 300.000 euros anuales actuales. Un salto que él mismo observa desde fuera, con la perspectiva de quien "nació tarde" para beneficiarse de esos sueldos.