A Xabi le hace falta más que ganar al Alavés: la trituradora de entrenadores que amenaza con tragarse al técnico del Madrid

El Real Madrid ha entrado en esa fase de calma tensa que suele preceder a las grandes tormentas o a las resurrecciones definitivas. Xabi Alonso sigue siendo el dueño del banquillo blanco, pero su crédito se ha convertido en una cuenta atrás que solo se detiene, momentáneamente, con victorias como la lograda in extremis en Mendizorroza.

El 1-2 ante el Alavés sirve para comprar tiempo, pero en la planta noble de Chamartín saben que el oxígeno es limitado. El problema del Real Madrid ya no es solo aritmético; es una cuestión de sensaciones, de identidad y de una imagen futbolística que, a mediados de diciembre, sigue sin convencer a nadie.

El tolosarra, que llegó como el gran arquitecto del futuro, se enfrenta ahora a la realidad más cruda del presente: ganar ya no es suficiente si el "cómo" no acompaña. La preocupación interna crece al ritmo que el equipo muestra costuras en su juego, dudas en la construcción y una dependencia excesiva de los chispazos individuales.

La pregunta que flota en el ambiente es si este fútbol alcanza para pelear títulos reales cuando llegue la primavera. De momento, el calendario le concede una tregua armada.

Salvo una hecatombe ante el Talavera en Copa, o un desastre en casa contra Sevilla o Betis a principios de enero, Alonso dirigirá al equipo en la Supercopa de España en Arabia. Ese torneo se dibuja en el horizonte como el juez supremo: será allí, en el desierto, donde se medirá la verdadera estatura de este proyecto y si tiene recorrido o fecha de caducidad.

La guillotina de la primera vuelta

La inestabilidad de Alonso no es un verso suelto, sino parte de una melodía siniestra que suena en toda La Liga. El fútbol español ha convertido sus banquillos en sillas eléctricas, especialmente en el tramo inicial de la competición.

La reciente destitución de Sergio Francisco en la Real Sociedad y el cese de Luis Carrión en el Real Oviedo confirman que la paciencia es un bien escaso. Con ellos, ya son cuatro los relevos producidos antes de cerrar la primera vuelta de esta temporada 2025/26.

Este fenómeno de la 'trituradora invernal' no es una anomalía estadística, sino una tendencia consolidada. Los datos son demoledores y deberían servir de aviso para el técnico madridista.

Vinicius se abraza con Xabi Alonso tras el gol del 1-2 contra el Alavés Europa Press

Si analizamos el comportamiento de los clubes de Primera División en las últimas cinco temporadas (desde la 2020/21 hasta la actual), el veredicto es claro: los directivos disparan antes de preguntar. De los 47 cambios de entrenador registrados durante de curso en este lustro, la mayoría se ejecutaron antes de llegar al ecuador del campeonato.

Específicamente, 25 técnicos fueron despedidos antes de la Jornada 20, frente a los 22 que cayeron en la segunda mitad del torneo. Es decir, el miedo a descolgarse de los objetivos antes de enero pesa más que la urgencia de las jornadas finales.

La temporada 2021/22 fue el ejemplo más sangriento de esta impaciencia, con hasta seis relevos antes del parón navideño, incluyendo caídas de peso como las de Ronald Koeman en el Barça o Fran Escribá en el Elche.

La historia reciente enseña que, si un proyecto no arranca en otoño, rara vez llega vivo a la primavera. Casos como el de Óscar García en el Celta (2020), Julen Lopetegui en el Sevilla (2022) o Pacheta en el Villarreal (2023) demuestran que el crédito se agota mucho antes de que se decidan los títulos. Incluso entrenadores con cierto estatus o pasados exitosos no están blindados ante el pánico directivo.

El espejo donde no quiere mirarse Xabi

Para Xabi Alonso, el contexto es un aviso a navegantes. El Real Madrid no suele ser un club devorador de técnicos a mitad de curso en la era moderna, pero cuando la dinámica se tuerce, el desenlace es fulminante.

La situación actual, con el equipo sobreviviendo a base de pegada pero sin fluidez, recuerda peligrosamente a otros inviernos fríos en la 'Casa Blanca'.

Mientras prepara los duelos ante Talavera, Sevilla y Betis, Xabi sabe que no lucha solo contra sus rivales en el césped, sino contra una inercia destructiva que domina el fútbol español actual. La 'trituradora' está encendida y hambrienta.

El abrazo de Vinicius en Vitoria fue un escudo temporal, pero en esta Liga, donde más de la mitad de los despidos ocurren antes de la segunda vuelta, se necesita mucho más que el cariño del vestuario para sobrevivir. Se necesita fútbol, y de momento, eso es lo único que Xabi no está logrando garantizar.