Xabi Alonso se alinea con Florentino en el 'caso Negreira': "En el extranjero sorprende que no haya habido consecuencias"

Xabi Alonso se presentó este martes en la previa del partido de Copa del Rey contra el Talavera con un discurso reflexivo y honesto sobre su evolución desde que llegó al Real Madrid hace apenas cinco meses.

El técnico reconoció explícitamente que ha experimentado un proceso de aprendizaje acelerado en el que ha tenido que adaptarse a la cultura y las exigencias específicas de un club de la magnitud del conjunto blanco, dejando entrever una madurez en su gestión que contrasta con los primeros meses de incertidumbre.

"El Xabi que llegó en junio no es el mismo al de ahora. En esencia sí, pero no en cosas que he aprendido y he tenido que conocer. A los jugadores imagino que les habrá pasado lo mismo. Hay un desarrollo. Lo interesante es que sea para bien, no para mal. Llevamos cuatro o cinco meses y queda todavía camino para desarrollar", explicó.

En cuanto a la Copa del Rey, Xabi enfatizó la necesidad de abordar el partido con seriedad a pesar de su naturaleza. "Son días en los que hay preparar el partido mentalmente, son condiciones un poco diferentes a las que solemos jugar. Prepararlo con profesionalidad y la actitud necesaria es fundamental", señaló.

Respecto a Endrick -al que se refirió con su apodo- y su posible participación en el once, fue cauteloso. "Entiendo la pregunta, pero no me gusta dar demasiadas pistas. 'Bobby' entra en la convocatoria y todavía no estamos pensando en después del parón. Contamos con todos y 'Bobby', por supuesto, tiene opciones", manifestó, manteniendo la estrategia de no revelar demasiado sobre sus planes tácticos.

Postura clara hacia Negreira

Alonso abordó la polémica del 'caso Negreira' con serenidad pero con una posición clara. "Compartimos la postura del club, del presidente, y la defendemos. Habría que tirar de hemeroteca, pero lo importante es que, por el bien del fútbol, se sepa qué ha habido", afirmó, respaldando la línea del club blanco sobre la investigación del exárbitro.

Cuando se le preguntó si los títulos del Barcelona podrían estar manchados por Negreira, fue más cauto: "Hasta ahí no voy a entrar".

Sobre el comunicado que los árbitros españoles lanzaron contra el Real Madrid, Alonso adoptó una postura relativista. "Es legítimo que cada uno defienda sus intereses y que cada uno alce la voz para entender qué es lo justo y legítimo. Es lo que hacemos nosotros", respondió, equiparando el derecho del club a defenderse con el de los árbitros.

Xabi Alonso, en rueda de prensa con el Real Madrid EFE

En relación con la arbitraje en otras ligas europeas, fue más incisivo. "Hay de todo en todas las ligas. Como humanos, todos cometen errores. Pero aquí ha habido un caso -Negreira- que hay que investigarlo. Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero sorprende muchísimo que no haya habido ninguna consecuencia ni responsabilidad. Por eso es muy importante que se sepa lo que ha pasado. No es normal, no se puede tomar con naturalidad", expresó.

Sobre la supuesta mejoría en las relaciones del vestuario, Alonso rechazó la narrativa externa. "Es una interpretación desde fuera. Nosotros, desde dentro, hemos peleado siempre por los mismos objetivos. Hay momentos buenos y no tan buenos, y en base a ello se van desarrollando las relaciones. Sabemos en qué momento estamos y concentrados en acabar bien antes del parón", señaló.

Destacó el papel emergente de Rodrygo en los últimos encuentros. "Ha sido muy buena noticia en los dos últimos partidos. No sólo por los goles, sino por el rol que está jugando de cuarto centrocampista o tercer delantero. Esas posiciones un poco indetectables por su calidad, nos está dando equilibrio defensivo... y si además se completa con los goles, con la calidad que siempre ha tenido... sus goles fueron muy importantes", valoró.

Sobre Mbappé, que se encuentra a solo tres goles del récord de Cristiano Ronaldo, fue claro en que esto no ha ocupado espacio en sus análisis. "No ha estado en las conversaciones tras jugar en Vitoria. Siempre hemos pensado en el partido, en las mejores decisiones para cada partido y ya se verá en los próximos dos", apuntó.

Xabi Alonso, en el entrenamiento del Real Madrid junto a Vinicius EFE

Confirmó que su relación con la directiva sigue siendo de confianza mutua. "La situación, antes y después, sigue siendo la misma: mantenemos una buena comunicación. Estamos en esto juntos, cada uno con sus roles", expresó.

Finalmente, cuando se le preguntó si está disfrutando en su cargo a pesar de las dificultades, Xabi fue honesto en sus sentimientos. "El cargo te hace tener que saber qué es lo que te toca en cada momento. Disfruto de esta oportunidad, en los momentos buenos y en los no tan buenos. Es un orgullo", concluyó.