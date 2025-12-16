El PSG, condenado a pagar 60 millones a Mbappé: victoria legal para el futbolista por sus salarios y primas impagadas

El consejo de prud'hommes de París, el tribunal laboral que examina los conflictos entre empleados y empresas en Francia, ha dictado este martes una sentencia histórica en el litigio entre Kylian Mbappé y su antiguo club, el Paris Saint-Germain (PSG).

La decisión obliga al conjunto parisino a pagar 60 millones de euros al futbolista en concepto de salarios y primas impagadas, una resolución que supone una primera victoria legal para el actual jugador del Real Madrid tras meses de enfrentamiento con la entidad dirigida por Nasser Al-Khelaïfi.

La resolución llega apenas un mes después de la vista celebrada el pasado 17 de noviembre, en la que ambas partes habían presentado sus reclamaciones.

Mbappé exigía 263 millones de euros por distintos conceptos salariales y contractuales:

- 44,6 millones de euros por despido sin causa justificada.

- 40,4 millones en concepto de prima de renovación no pagada (incluyendo días de vacaciones).

- 37,5 millones por trabajo disimulado.

- 25,7 millones como indemnización legal por despido.

- 19 millones de euros en salarios y vacaciones pendientes de los meses de abril a junio de 2024.

- Una recalificación de su contrato de duración determinada (CDD) a uno de duración indefinida (CDI), lo que aumentaría su nivel de protección legal.

Por su parte, el PSG respondía con una contrademanda de 440 millones, alegando supuestos incumplimientos del delantero y una pérdida de ingresos por su salida gratuita en el verano de 2024.

Mbappé muerde su camiseta en el partido ante el Kairat. REUTERS

El tribunal parisino ha estimado parcialmente las demandas del jugador, reconociendo el impago de primas y retribuciones correspondientes a los últimos meses de su contrato, pero ha rechazado, por ahora, las acusaciones de despido improcedente o de "trabajo disimulado" que formaban parte de la petición inicial.

La cifra de 60 millones representa una compensación económica significativa, aunque muy inferior al total que reclamaba el futbolista.

"Estamos satisfechos con la sentencia. Es lo que se podía esperar cuando no se pagaban los salarios", declaró la abogada de Mbappé, Frédérique Cassereau.

El tribunal determinó que el PSG no había pagado tres meses de salario de Mbappé , una prima ética y una prima por fichaje que le correspondían según su contrato de trabajo.

Estas sumas fueron reconocidas como debidas por dos decisiones de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) en septiembre y octubre de 2024, y los jueces dijeron que el PSG no había presentado ningún acuerdo escrito que demostrara que Mbappé había renunciado a su derecho.

Ruptura amarga

El enfrentamiento entre Mbappé y el PSG se remonta a mediados de 2023, cuando el delantero comunicó al club su intención de no renovar contrato.

El jugador fue apartado temporalmente del grupo y se le retiraron varias primas y pagos, en una medida que su entorno calificó como represalia. Mbappé abandonó finalmente el club parisino libre de contrato en julio de 2024, fichando por el Real Madrid tras siete temporadas en el Parque de los Príncipes.

Al-Khelaïfi y Kylian Mbappé EFE

Desde entonces, las relaciones entre ambas partes se deterioraron hasta desembocar en una batalla judicial sin precedentes, con más de 700 millones de euros en juego entre demandas y contrademandas.

El PSG acusó al futbolista de "falta de buena fe y lealtad" y le reprochó haber ocultado su decisión de marcharse, lo que, según el club, le privó de un traspaso millonario.

La sentencia de este martes no cierra el conflicto por completo. El PSG puede recurrir ante la Corte de Apelación de París, mientras otras reclamaciones de ambas partes siguen pendientes.

Pero por ahora, la justicia francesa ha hablado con claridad: Kylian Mbappé tiene derecho a cobrar los 60 millones que el club le adeudaba. Un desenlace que refuerza la posición del delantero y deja al PSG frente a un nuevo revés fuera de los terrenos de juego.