El juicio entre Mbappé y el PSG tendrá su primera sentencia, aunque quizás no la última: 700 millones de euros en juego

El enfrentamiento judicial entre Kylian Mbappé y el París Saint-Germain (PSG), uno de los más insólitos y mediáticos en los últimos tiempos, vivirá este martes uno de sus últimos capítulos.

Si todo avanza como está previsto, se conocerá el fallo por parte del consejo de prud'hommes de París, el equivalente al tribunal laboral en Francia.

En juego, más de 700 millones de euros en demandas cruzadas entre el delantero ahora en el Real Madrid y el club que le fichó en 2017 por 180 millones de euros.

La resolución, prevista para ser comunicada al mediodía, no será necesariamente la última palabra de la justicia francesa (puede haber recursos o nuevas instancias) sobre un litigio que mezcla conflictos contractuales, acusaciones de deslealtad, impagos y hasta presuntos acuerdos verbales no respetados.

Las consecuencias serán millonarias para la parte que pierda: Mbappé reclama 263 millones de euros y el PSG, en respuesta, exige 440 millones.

Mbappé, junto a Al Khelaifi. EFE

Una salida sin traspaso

Mbappé, que militó en el PSG entre 2017 y 2024, salió libre el verano pasado rumbo al Real Madrid, tras una última temporada plagada de desencuentros con la directiva del club parisino.

El detonante del conflicto legal fue el impago de varias primas y salarios que, según el jugador, no le fueron abonados tras rechazar una renovación y anunciar su marcha sin traspaso.

En el centro de su demanda, Mbappé incluye conceptos como:

- 44,6 millones de euros por despido sin causa justificada.

- 40,4 millones en concepto de prima de renovación no pagada (incluyendo días de vacaciones).

- 37,5 millones por trabajo disimulado.

- 25,7 millones como indemnización legal por despido.

- 19 millones de euros en salarios y vacaciones pendientes de los meses de abril a junio de 2024.

- Una recalificación de su contrato de duración determinada (CDD) a uno de duración indefinida (CDI), lo que aumentaría su nivel de protección legal.

La defensa del futbolista no solo solicita una compensación económica, sino que cuestiona la legalidad del vínculo laboral que lo unía con el PSG.

Además, durante la audiencia del pasado 17 de noviembre, sus abogados calificaron las actuaciones del club como "métodos de matón" y aseguró que el futbolista "ha estado profundamente afectado" por la situación.

La ofensiva del PSG

El club respondió con una ofensiva judicial inesperada, elevando aún más el tono del litigio. En su contrademanda, el PSG solicita al jugador 440 millones de euros, una cifra que incluye:

- 180 millones por la pérdida de oportunidad de un traspaso (aludiendo al precio pagado al Mónaco en 2017).

- Otros 180 millones como daños y perjuicios por la "pérdida de valor" tras no concretarse un traspaso.

- 60 millones por incumplimientos contractuales.

- 20 millones por perjuicio a la imagen del club.

Según el PSG, Mbappé ocultó durante once meses -de julio de 2022 a junio de 2023- su decisión de no renovar, lo que impidió al club negociar su salida y obtener una compensación económica por su traspaso.

Además, la entidad presidida por Nasser Al-Khelaïfi asegura que durante el verano de 2023 se llegó a un acuerdo verbal según el cual el jugador renunciaba a ciertas cantidades a cambio de poder marcharse libre. Algo que la defensa de Mbappé niega.

Tensión y expectación

La audiencia del pasado 17 de noviembre, celebrada en una sala demasiado pequeña para el interés mediático del caso, estuvo cargada de tensión.

Al término de la misma, Delphine Verheyden, abogada del jugador, dejó clara la posición de Kylian Mbappé y se ratificó en sus peticiones.

"Es un caso que le ha afectado enormemente durante más de un año. Incluso después de fichar por el Real Madrid, ha seguido marcado por esta historia. Pero hoy confía en la justicia de su país. Espera la decisión con serenidad", aseguró.

Mbappé muerde su camiseta en el partido ante el Kairat. REUTERS

Por su parte, el PSG emitió un comunicado en el que lamentaba que Mbappé "haya atacado continuamente al club en cada oportunidad", calificando esta demanda como "una situación lamentable para él mismo y para el fútbol francés".

Este proceso no es el único frente legal entre ambas partes. A lo largo de 2024, Mbappé logró una suspensión provisional de 55 millones de euros en las cuentas del PSG, como garantía mientras avanzaban sus demandas.

Sin embargo, esa medida fue anulada en mayo por el juez de ejecución del Tribunal Judicial de París. Y confirmada el 9 de diciembre por la Corte de Apelación, que consideró infundadas las solicitudes del futbolista.

¿Punto final?

Aunque el Consejo de Prud'hommes está formado por cuatro jueces no profesionales, su fallo puede tomar varias formas:

- Si hay unanimidad (4-0) o mayoría simple (3-1), se emitirá un fallo que podrá ser apelado ante la Corte de Apelación de París.

- Si el resultado es de empate (2-2), el caso será reenviado a un juez departidor, un magistrado profesional del mismo ámbito que resolverá en una nueva audiencia.

Kylian Mbappé, en el banquillo del Real Madrid EFE

En cualquiera de los casos, el proceso no terminará este martes, salvo sorpresa. La complejidad jurídica y las cifras en juego apuntan a un largo recorrido judicial.

Además, hay una nueva audiencia ya prevista para el 23 de febrero, en otro frente vinculado a este conflicto. Algo que hace pensar que la batalla legal entre ambos durará mucho más tiempo.

Más allá del dinero

Pese a las cifras mareantes, el caso Mbappé-PSG pone en juego la reputación de ambas partes y sienta un precedente para las relaciones laborales en el fútbol profesional.

Nunca antes un jugador de este nivel había exigido tal compensación a un club, ni un club había reclamado una cifra tan descomunal a uno de sus ídolos recientes.

Mientras en Madrid Kylian Mbappé sigue trabajando en liderar y mejorar la imagen del club blanco sobre el césped, en París se escribe una página sin precedentes de los tribunales.

La sentencia de este martes marcará un primer hito, pero difícilmente será la última palabra. En juego no solo hay cientos de millones: también está el relato final de una ruptura tan millonaria como envenenada.