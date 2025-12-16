Jorge Casado (36), ex del Real Madrid: "Pasé de ganar 800€ en el Rayo a 40.000€ brutos en el filial del Madrid"

Jorge Casado vivió en primera persona el abismo económico entre los filiales de un club modesto y los del Real Madrid. Cuando jugaba en el filial del Rayo Vallecano, percibía un salario mensual de 800 euros.

Las compensaciones económicas eran modestas, como corresponden a un equipo de Segunda B sin grandes inversiones en sus categorías inferiores.

Cuando el Real Madrid lo fichó para el Castilla, todo cambió. Su nuevo contrato le permitiría percibir 40.000 euros brutos mensuales, cincuenta veces más de lo que ganaba en Vallecas. "Pasé de ganar 800€ en el Rayo a 40.000€ brutos en el filial del Madrid", explica Casado en una entrevista.

Aunque se trata de cifras brutas que se redujeron después de impuestos, el salto fue brutal.

Casado llegó a ser capitán del Castilla durante su paso por la cantera blanca. El cambio no fue solo económico. Tuvo acceso a infraestructuras de élite, técnicos de clase mundial y entrenamientos junto a los jugadores del primer equipo. Todo eso abre puertas que desde un modesto filial resultan prácticamente inaccesibles.

"Hice una amistad muy buena con Joselu. Y me acuerdo que con ese primer salario me fui a comprar ropa a 'Antonio Morato'", comenta Casado recordando sus primeras compras después de llegar a Valdebebas. El contraste entre sus compras en Vallecas y sus gastos en Madrid refleja bien la diferencia entre ambas realidades.

Jorge Casado, durante su etapa en el Real Madrid Castilla. EFE

Su debut en Copa del Rey a las órdenes de José Mourinho contra la Ponferradina fue un punto de inflexión importante en su carrera. El técnico portugués lo defendió en ese partido, lo que le dio visibilidad y confianza en un momento clave de su desarrollo como futbolista.

Lo interesante del caso de Casado es que revela las desigualdades del fútbol español. Un jugador que cumplía todos los criterios técnicos para ser profesional -jugaba en un filial de Primera División- apenas podía vivir de su salario en Vallecas.

El mismo perfil de futbolista, una vez integrado en el Real Madrid, accedía a una vida completamente diferente.

Casado acabaría jugando en diez clubes diferentes a lo largo de su carrera. Pasó por la Segunda División con el Betis, descendió de categoría con la Ponferradina e incluso probó suerte en el fútbol griego. A los 36 años, su experiencia le ha permitido entender cómo funciona realmente la industria deportiva desde múltiples perspectivas.

Su historia resume las desigualdades del fútbol profesional español. De ganar 800 euros al mes en Vallecas a cobrar cincuenta veces más en el Bernabéu. Una transformación que no es solo económica, sino que abre acceso a un mundo completamente diferente.