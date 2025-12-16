Javi Poves llama "subnormal" a Hugo Duro y el Valencia responde: "El problema de ser plano está en la mente"

La tensión latente entre el fútbol de élite y el modesto ha estallado este fin de semana en un cruce de declaraciones que ha trascendido lo deportivo para entrar en el terreno del insulto personal.

Javi Poves, presidente y entrenador del CD Colonia Moscardó, ha protagonizado el episodio más desagradable de la jornada al referirse a Hugo Duro con el calificativo de "subnormal", una agresión verbal que ha provocado la inmediata y contundente reacción institucional del Valencia CF.

El origen de este enfrentamiento se remonta a mediados del pasado mes, cuando Poves utilizó una rueda de prensa para cargar con dureza inusitada contra sus propios futbolistas tras una derrota liguera. En aquel momento, el técnico madrileño no dudó en señalar públicamente a su plantilla, asegurando sentir "vergüenza" por el nivel mostrado y amenazando con una limpieza masiva en el vestuario.

Aquellas palabras, que vulneraban los códigos no escritos de protección al jugador, encontraron respuesta en Hugo Duro. El delantero valencianista, conocedor de la realidad del fútbol modesto, salió entonces al paso pidiendo respeto y empatía hacia unos compañeros de profesión que, a diferencia de la élite, compiten en condiciones mucho más precarias.

"Esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona", escribió Duro en sus redes sociales.

Hola Javi! Yo no hablo de quien tiene más o menos nivel de fútbol. Lo que sí que te digo es que esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. Buenas noches amigo! https://t.co/xHY1NBdBnH — Hugo Duro (@hugoduro14) November 16, 2025

Lejos de aceptar la crítica o zanjar la polémica, Poves esperó hasta el pasado fin de semana para contraatacar, cruzando todas las líneas rojas del respeto profesional.

Al ser cuestionado por su equipo, el técnico del Moscardó perdió la compostura: "No hay nivel -en su plantilla-. Luego sale el subnormal de Hugo Duro a decir que si digo a mis jugadores y tal..", espetó ante los micrófonos, descalificando al ariete por haber osado cuestionar sus métodos.

🗣️ Javi Poves llama subnormal a Hugo Duro por el mensaje que le mandó el delantero tras sus duras críticas hacia su plantilla: "No hay nivel (hablando de su plantilla). Luego sale el subnormal de Hugo Duro a decir que si digo a mis jugadores y tal..."pic.twitter.com/HiDYmEvQl4 — Valencia 360° (@Valencia360_) December 15, 2025

La respuesta desde la capital del Turia no se ha hecho esperar. El Valencia CF ha cerrado filas en torno a su jugador con una réplica cargada de ironía que ataca directamente la conocida faceta conspiranoica de Poves, expresidente del extinto Flat Earth FC y defensor de las teorías terraplanistas.

Desde la entidad de Mestalla han lamentado que el debate futbolístico descienda al fango del insulto personal, recordando que la educación es un valor innegociable en el deporte. "El problema de ser plano no está en la superficie, sino en la mente", escribió el club en un tuit, en una clara alusión a las creencias pseudocientíficas del entrenador.

El problema de ser plano no está en la superficie, sino en la mente. Respeto siempre a tod@s y, especialmente, a nuestro @hugoduro14 — Valencia CF (@valenciacf) December 16, 2025

Este incidente pone de manifiesto la creciente crispación en los banquillos y la fragilidad de los límites entre la crítica deportiva y la ofensa personal. Mientras Hugo Duro ha optado por mantener un perfil discreto tras el insulto, centrándose en la competición liguera, la figura de Javi Poves queda nuevamente retratada por una salida de tono que eclipsa cualquier mérito deportivo de su equipo.

Lo que comenzó como un debate sobre la gestión de vestuarios en el fútbol modesto ha terminado convirtiéndose en un triste espectáculo de descalificaciones que nada aporta al deporte.