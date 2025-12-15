Ter Stegen (32), sobre sus inicios: "Me pagaban 200€ al mes y me sentía la persona más feliz del mundo"

Marc-André ter Stegen vive hoy una de las etapas más complejas de su carrera en el FC Barcelona, donde ha caído relegado al ostracismo tras sus problemas físicos.

Sin embargo, su estatus como uno de los grandes porteros de la última década sigue intacto, forjado a base de títulos como la Champions League y más de 100 internacionalidades con Alemania.

Para entender al hombre detrás del guardameta, es necesario viajar a sus orígenes, a una época muy alejada de los focos y los salarios millonarios, donde jugar al fútbol era un sueño que apenas se pagaba.

En una reflexión reciente sobre sus inicios, el portero alemán ha vuelto a recordar aquella etapa donde cobrar significaba apenas sobrevivir, y donde el dinero, por poco que fuera, representaba la puerta de entrada a un sueño.

En sus primeros contratos como futbolista semiprofesional en Alemania, Ter Stegen cobraba 200 euros al mes. Esa cifra, cercana a la línea de pobreza en cualquier país europeo, era para él la mayor fortuna. "Me pagaban 200 euros al mes y me sentía el tipo más feliz del mundo", recuerda ahora con nostalgia.

Ter Stegen, en un entrenamiento del Barça Europa Press

No era por ignorancia de cuánto valía realmente su trabajo, sino por la pura alegría de poder vivir del fútbol, ese deporte que le obsesionaba desde niño. En Alemania, donde el fútbol es casi una religión, tener un contrato profesional -aunque fuera mísero- significaba haber triunfado en algo que millones deseaban.

El salto llegó rápidamente. Su carrera en el Borussia Mönchengladbach fue espectacular, y desde allí saltó al FC Barcelona. De repente, sus ingresos mensuales pasaron de 200 euros a cifras millonarias. El cambio económico fue tan radical que, en cierto punto, llegó a ganar más dinero al mes que lo que su madre ganaba al año.

Ese momento fue crucial en la vida de Ter Stegen, no solo económicamente, sino psicológicamente. Cuando tus ingresos superan los de tus padres de manera tan dramática y en tan poco tiempo, la realidad se tambalea.

El portero alemán tuvo que procesar que ya no era un chaval con un sueldo simbólico, sino un hombre adulto responsable de la economía familiar, si así lo decidía. Muchos futbolistas no saben manejar esa transición; Ter Stegen parece haberlo hecho con inteligencia.

Esa nostalgia que expresa ahora - "me sentía el tipo más feliz del mundo" - es reveladora. Porque aunque hoy gana millones y vive en una de las ciudades más caras del mundo, hay algo en esa humildad inicial que lo marcó.