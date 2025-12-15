Florentino Pérez: “Es necesario que se haga justicia con el caso Negreira, es el problema más grave del fútbol a día de hoy”

Florentino Pérez volvió a arremeter contra el arbitraje español en su discurso durante el brindis navideño tradicional del club que se celebra cada año junto a los medios de comunicación.

El presidente del Real Madrid apuntó al 'Caso Negreira' y aseguró que "hay que hacer justicia" con el que es "el problema más grave del fútbol a día de hoy".

"El arbitraje español es un problema que ha traspasado nuestras fronteras y daña la credibilidad y reputación de nuestra competición", comenzó diciendo Florentino después de agradecer el trabajo de la prensa.

"Lo ocurrido con el 'Caso Negreira' durante casi dos décadas merece, es obligado, que se haga justicia. El Real Madrid es el único club que está luchando. Es incomprensible que las instituciones de fútbol hayan dejado solo al Real Madrid. En la lucha ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia?", prosiguió.

"¿Cómo nos puede pedir el presidente de los árbitros que lo olvidemos y pasemos página? Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol. No lo haremos nunca. ¿Cómo es posible que la Federación y LaLiga, que deben velar por la integridad se comporten de esta manera?", continuó con dureza Florentino Pérez.

"Hoy seguimos viviendo las secuelas de un caso que mancha la imagen de nuestro deporte y que pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical de las estructuras del arbitraje español".

Florentino fue más allá y apuntó que no son los únicos afectados: "Estamos seguros de que no somos el único club perjudicado por este caso. Es posible incluso que algún club haya descendido por el 'Caso Negreira'. Está en juego la decendia de nuestro deporte. Se ha dañado la imagen del fútbol".

También habló de lo ocurrido anoche contra el Alavés y el penalti no señalado sobre Vinicius. Apuntó que "jugamos con un árbitro en el VAR que nos amenazó con tomar medidas a nuestro club el día previo a una final de Copa. Parece ser que las zancadillas a Rodrygo y Vinicius de las últimas semanas no son penalti. Debe ser la novedad arbitral de esta temporada".