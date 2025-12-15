La alineación probable del Barça contra el Guadalajara en el partido de Copa del Rey

El fútbol no para y el Barça inicia este martes su andadura en la Copa del Rey en busca de revalidar el título conseguido el pasado abril frente al Real Madrid en La Cartuja.

Los deHansi Flick visitan al Guadalajara de Primera RFEF y el técnico germano pondrá en liza un once lleno de novedades con vistas a dar descanso a los más habituales y por la teórica gran superioridad que tienen frente a su rival.

Además, en el horizonte está el partido frente al Villarreal. Un choque que pondrá punto final a 2025 y en el que los azulgranas buscarán mantener o aumentar su renta de puntos frente al Real Madrid.

Contra el Guadalajara será Szczesny quien se sitúe bajo los palos. Joan García descansará y, a pesar de que Ter Stegen ya está recuperado, el polaco asumirá la responsabilidad en la portería del Barça.

Por delante tendrá una línea de cuatro en la que Koundé podría ocupar el lateral derecho y Jofre Torrents será el dueño del perfil izquierdo. En el eje de la zaga Christensen es indiscutible, pero queda por ver quién será su acompañante. Gerard Martín necesita descanso y no sería extraño ver a De Jong como central.

Frenkie de Jong conduce el balón presionado por Reece James. Reuters

En el centro del campo todo parece bastante claro. Bernal jugará para ganar minutos y confianza y estará acompañado en el doble pivote por Casadó. El canterano ha perdido protagonismo este curso y querrá reivindicarse con una buena actuación contra los manchegos.

En la línea de 3/4 descansarán Lamine Yamal y Raphinha para dejar su hueco a Dro y Roony Bardghji. El sueco ha demostrado su calidad cada vez que ha tenido minutos y está llamado a ser uno de los referentes del Barça para acceder a los octavos de final de la Copa del Rey.

Fermín jugará en la mediapunta. El español estaba siendo uno de los mejores del equipo, pero una lesión muscular le ha hecho dar un paso atrás. Suma cuatro partidos sin marcar y ante el Guadalajara podría reencontrarse con el gol.

Arriba, en la punta de lanza estará Rashford. El inglés ha caído de pie en el Barça y, a pesar de haber perdido hueco con el regreso de Raphinha, sigue siendo una pieza muy útil para Flick. Está dejando muchas cifras y lo lógico es que siga sumando ante un rival del nivel del Guadalajara.

Alineación probable del Barça: Szczesny; Koundé, Christensen, De Jong, Jofre Torrents; Casadó, Marc Bernal, Fermín López; Bardghji, Rashford y Dro.