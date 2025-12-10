Jorge Valdano (70), ex Real Madrid, respalda a Xabi Alonso previo al partido contra Manchester City: “Es un entrenador fiable”

El Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada tras varios avisos sobre el juego del equipo que terminaron por explotar con la derrota ante el Celta. La caída ha intensificado la presión sobre Xabi Alonso, cuyo futuro en el banquillo vuelve a abrir debate interno y mediático. En ese clima de cuestionamientos, Jorge Valdano alzó la voz a favor del ex jugador del Liverpool al señalar, con claridad, a la plantilla como principal responsable del desplome reciente.

Valdano tras el tropiezo ante el Celta: “Los que no corren son los jugadores”

Las palabras del argentino durante el postpartido de Movistar, donde salió en defensa del entrenador y cuestionó abiertamente la actitud del equipo: “Debo decir que yo considero a Xabi un entrenador solvente. Los que no corren son los jugadores, no es el entrenador”.

Para Valdano, la falta de intensidad fue determinante en el derrumbe del Madrid ante el cuadro gallego. Por eso insistió en que la reacción del vestuario debe producirse desde dentro: “Hay que activar la agresividad del equipo, y eso incumbe a los jugadores”, subrayó ante las cámaras.

El contraste entre Bilbao y el Bernabéu: un equipo sin continuidad emocional

El exdirector general del club también comparó el choque ante el Celta con la goleada que el Madrid firmó días antes frente al Athletic en San Mamés. A su juicio, el conjunto blanco pasó de un nivel muy alto a un partido sin garra ni presencia competitiva. Según explicó, le llamó la atención que, tras una actuación completa en Bilbao, el equipo mostrara una versión tan desconectada en el Bernabéu.

Valdano remarcó que la reacción madridista solo llegó cuando el escenario era crítico: “Solamente cuando vio que la situación era desesperante... ‘vamos perdiendo 0-2, nos echan a un jugador, esto se complica’... Entonces, activan otro nivel de entrega en el partido”, apuntó.

Presión, ánimo y un problema que se arrastra

Valdano profundizó en el análisis y habló de dificultades que, según su visión, llevan tiempo asentadas en el equipo. “Hay algunos [problemas] que son crónicos, por ejemplo la dificultad que tiene el equipo para presionar. Y que está directamente relacionado con el estado de ánimo, con los estímulos”, explicó en El Tercer Tiempo.

Valdano insistió en que la presión alta no funciona si los delanteros no marcan el primer ritmo de trabajo. Respecto a la responsabilidad ofensiva en ese inicio de presión, apuntó hacia las estrellas del ataque: “Hay que empezar arriba, donde más trabajo cuesta porque los dos grandes delanteros del Real Madrid son muy desequilibrantes, pero les cuesta dar la primera batalla”, dijo en referencia a Mbappé y Vinícius.

Para él, cuando el equipo está mentalmente conectado, la presión fluye; cuando no, aparece la apatía que ha caracterizado algunos de los últimos encuentros.

Xabi Alonso se aferra al mensaje de unión antes de recibir al Manchester City

El calendario no da tregua y el próximo compromiso puede ser decisivo para el futuro inmediato del técnico: el Manchester City visita el Santiago Bernabéu en un duelo que puede marcar su continuidad.

Tras caer ante el Celta, Alonso intentó transmitir serenidad a la afición y al vestuario: “Queremos dar un buen nivel, jugar un buen partido, demostrar que podemos jugar mucho mejor que hoy”, afirmó.

El entrenador mostró autocrítica, pero también confianza en la capacidad del grupo para levantarse: “Todos unidos, sabiendo que esto es fútbol, que queda mucha temporada, que podemos revertir la situación. Un partido malo se puede tener, pero hay que mirar hacia adelante”, remató.