Esnáider (52), exfutbolista, sobre el futuro de Guardiola: "Estuve en Mánchester hace poco y tiene ganas de irse a casa"

Pep Guardiola y la entrevista de Esnáider en 'El Cafelito' EFE / Captura de pantalla

Unas palabras de Juan Eduardo Esnáider en el espacio digital de Josep Pedrerol, El Cafelito, han encendido las alarmas sobre el futuro inmediato de Pep Guardiola en el banquillo del Manchester City.

El exdelantero argentino, con pasado en clubes como Real Madrid, Atlético y Zaragoza, relató una visita reciente a Mánchester y dejó una sensación clara: ve al técnico catalán más cerca de cerrar ciclo que de prolongarlo, pese a su contrato en vigor con el club inglés.

En la charla con Pedrerol, Esnáider explicó que había estado hace poco en la ciudad inglesa, compartiendo tiempo con el cuerpo técnico del City. Ahí llegó la frase que ha dado la vuelta al mundo: "Estuve en Mánchester hace poquito. Con su cuerpo técnico viendo al City. ¿Guardiola? A Pep lo vi con ganas de irse a su casa. Con ganas de terminar bien el año, pero de irse a casa".

Más que una información directa del entrenador, Esnáider presentó su impresión personal tras el contacto reciente, pero lo hizo con la seguridad suficiente como para convertir su opinión en noticia.

El exfutbolista fue un paso más allá al sugerir que el ciclo de Guardiola en el Manchester City podría estar cerca de agotarse: "No sé si es lo que piensa Guardiola, pero lo que vi es como que es un ciclo que hay que terminarlo".

Con esa frase, Esnáider introdujo en el debate mediático la idea de un final de etapa, algo especialmente relevante tratándose de un técnico que ha marcado una era en el club inglés tanto en resultados como en estilo de juego.

Las declaraciones no quedaron solo en el ámbito del podcast. Pedrerol recogió posteriormente en su entorno televisivo la trascendencia de lo contado por su invitado y llegó a verbalizar el escenario que muchos aficionados del Barcelona sueñan desde hace años: "Esnáider desveló que Guardiola se va el 30 de junio del Manchester City... Se vuelve a Barcelona. Lo que ha desvelado Juan Eduardo".

Con contrato hasta 2027

Esa interpretación, más especulativa, conectó de inmediato con el eterno deseo del barcelonismo de volver a ver a Guardiola en el banquillo del club azulgrana.

El contexto contractual, sin embargo, invita a la prudencia. Guardiola renovó con el Manchester City en 2024, ampliando su vínculo hasta 2027 y asegurando así un proyecto de larga duración que ya supera la década en el Etihad Stadium.

En el momento de la ampliación de contrato, el técnico había reiterado públicamente su comodidad en la entidad y su identificación con el proyecto deportivo. Nada de eso ha cambiado oficialmente: no hay, por ahora, declaración pública del propio entrenador que confirme una salida anticipada.

Por eso, las palabras de Esnáider se sitúan en un terreno intermedio entre la confidencia y la percepción personal. El argentino no asegura manejar información directa sobre una decisión tomada, pero sí transmite la sensación de cansancio y de final de trayecto que cree haber visto en Guardiola.

El eco de estas declaraciones demuestra el peso simbólico de Guardiola en el fútbol europeo. Lo que para Esnáider pudo ser solo una reflexión tras una visita a Mánchester se ha convertido en munición para el debate sobre el próximo capítulo en la carrera del técnico catalán: ¿cumplirá su contrato en Inglaterra o escuchará, más pronto que tarde, esa "llamada de casa" que muchos dan por hecho?