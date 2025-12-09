La alineación probable del Real Madrid contra el Manchester City en la Champions

El Real Madrid afronta este miércoles un duelo de máxima urgencia. El conjunto blanco, lejos de encontrar regularidad, está dando muchos vaivenes de juego esta temporada y el puesto de Xabi Alonso está en entredicho.

Después de caer en el Bernabéu frente al Celta de Vigo, ahora es el Manchester City quien visita el feudo madridista en busca de dar una estocada que puede ser definitiva para el entrenador vasco. La presión es máxima y no ayuda tampoco la cantidad de bajas con las que se presentará el Real Madrid ante el equipo de Guardiola.

Militao fue el último en caer en la enfermería. Una lesión muscular que le tendrá fuera de los terrenos de juegos durante 3-4 meses. Además, en las últimas horas se ha complicado la presencia de Mbappé en el choque después de sufrir molestias en su pierna izquierda y no participar en el último entrenamiento previo al duelo.

Una vez más, Courtois será el encargado de defender la portería y detener todas las acometidas de Haaland, Foden y compañía. El belga está firmando una gran temporada, pero el mal papel del trabajo defensivo en las últimas semanas le está dejando sin lograr mantener la portería a cero.

Por delante, la línea de cuatro zagueros estará formada por Carreras y Valverde en los laterales, mientras que Rüdiger y Asencio serán centrales al ser los únicos disponibles para el entrenador.

A partir de ahí, las dudas pasan por la presencia o no de Kylian Mbappé. Tchouaméni es un fijo en el pivote, Bellingham y Güler saldrán también de inicio, pero queda por ver si Alonso optará por dar entrada también a Dani Ceballos. Con el utrerano, el Real Madrid formará con cuatro en el medio y únicamente con dos en ataque.

En ese caso, Alonso podría optar por Vinicius y Gonzalo, pero no es descartable tampoco la inclusión de Brahim en lugar del ariete canterano. No se espera a Rodrygo ni a Mastantuono de inicio.

Por contra, si Mbappé acaba estando disponible, formará ataque con Vinicius y Alonso deberá decidir si apuesta por Ceballos en el medio para tratar de robarle el balón al Manchester City o si decide cargar la zona de ataque con un hombre en banda derecha sobre Brahim.

Tome la decisión que tome, todas las miradas estarán puestas en Xabi Alonso. El Real Madrid afronta el duelo con mucha presión y un tropiezo sonado puede tener graves consecuencias.

Alineación probable del Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Güler, Ceballos, Bellingham; Vinicius y Mbappé.