La alineación probable del Manchester City contra el Real Madrid en la Champions

Los jugadores del Manchester City celebran el gol de Foden en la victoria contra el Sunderland. Reuters

Como si de la película Un monstruo viene a verme se tratase, el Manchester City visita el Santiago Bernabéu para hurgar en la herida de un Real Madrid al que le llega uno de los cocos de Europa en el peor momento posible.

Pep Guardiola ha dado con la tecla a la crisis que atravesó el equipo la temporada pasada y que ha continuado al comienzo de la presente, a pesar de no poder contar con un Rodri que no ha vuelto al nivel previo a la rotura de ligamento cruzado que tuvo el año pasado.

Sin embargo, el Manchester City ha recuperado su identidad: un equipo muy vertical cuando encuentra espacios por delante, siempre con el control absoluto del balón y que ya ha encontrado la regularidad en los resultados.

Bajo palos estará Gianluigi Donnarumma, el heredero de Ederson en la portería del conjunto citizen. El italiano es un seguro para Guardiola, aunque a Luis Enrique no le convencía su juego con los pies. Su buen estado de forma le hace ser un portero muy difícil de batir.

En defensa, el de Santpedor formará con una línea de cuatro formada por Matheus Nunes y Nico O'Reilly en los laterales, mientras que Rúben Dias y Josko Gvardiol formarán el eje de la zaga.

La alineación del Manchester City ante el Real Madrid.

La sala de máquinas estará formada por cinco jugadores: Nico González ejercerá como pivote, mientras que Bernardo Silva y Phil Foden partirán desde las bandas. Rayan Cherki y Jérémy Doku formarán las posiciones de interiores, siendo los grandes peligros junto con el 'cyborg'.

La responsabilidad del gol recaerá sobre Erling Haaland. El noruego es la mayor amenaza de su equipo con 20 goles entre la Premier y la Champions, pero solo ha marcado un gol en los últimos cinco partidos y nunca ha tenido buenas actuaciones contra el Real Madrid.

Alineaciones posibles:

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé o Gonzalo.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico, Bernardo, Reijnders; Foden, Doku y Haaland.