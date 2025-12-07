Sergio Ramos anuncia su salida de Rayados tras 10 meses en México: "Lo dejé bastante claro, sí es mi último partido"

"Lo dejé bastante claro la semana pasada, obviamente sí es mi último partido", zanjó Sergio Ramos sobre su futuro al término del partido ante Toluca, donde Rayados de Monterrey cayó eliminado en las semifinales del Torneo de Apertura.

A pesar de que José Antonio Noriega, presidente del club mexicano, manifestó la semana pasada no estar informado sobre el futuro de su jugador, aunque ahora ya quedan pocas dudas.

El camero dejará el equipo donde ha jugado los últimos diez meses y buscará un nuevo reto en su carrera deportiva a los 39 años. La opción de retirarse no está sobre la mesa.

"Obviamente sí, es fue mi último partido en México". Sergio Ramos.



Durante su paso por Rayados de Monterrey, Sergio Ramos no ha conseguido levantar ningún título y eso que ha competido en el Mundial de Clubes, el Torneo de Clausura, la Copa de Campeones Concacaf, la Leagues Cup y el Torneo de Apertura.

El sevillano termina contrato a finales de este año y, por tanto, queda libre para fichar desde ahora por cualquier equipo.

El Monterrey perdió 3-2 ante el Toluca en la vuelta de las semifinales del Apertura, en una eliminatoria donde en el global el marcador reflejó un empate (3-3), aunque el equipo de Ramos fue eliminado tras haber quedado por debajo de su rival en la liga regular: Toluca fue líder y Monterrey quedó sexto.

"Siempre duele perder una semifinal y quedarnos a las puertas de una final", expresó Ramos, quien lamentó la actuación del que hasta ahora ha sido su equipo en la primera parte.

La despedida

El central camero se despide del club mexicano después de haber jugado 27 partidos con el Rayados de Monterrey y tras marcar seis goles en la liga azteca.

"Estamos tristes, pero con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo dentro de la cancha. Toca aprender, levantarse y saber que esto también forma parte del fútbol. La pena más grande es no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo. ¡Arriba el Monterrey!", escribió Ramos en sus redes sociales

Es un hecho que Sergio Ramos sigue siendo un central de garantías y era todo un lujo para Rayados poder contar con él, pero todo llega a su fin y el español parece haberse cansado de la experiencia en Monterrey.