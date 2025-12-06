Cuándo es el sorteo de 1/16 de la Copa del Rey con Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic en el bombo

La Copa del Rey comienza a entrar en su momento álgido y la siguiente ronda, la de dieciseisavos, contará con la presencia del Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic. Hasta el momento habían quedado exentos al disputar la Supercopa, pero estarán en el sorteo del próximo 9 de diciembre.

Un sorteo que contará con la presencia de 17 equipos de Primera División, 9 de Segunda, 5 de Primera RFEF y 1 de Segunda RFEF.

De nuevo, al igual que en las rondas anteriores, no se vivirá un sorteo puro. Uno de los cuatro equipos de la Supercopa se verá las caras a domicilio con el Atlético Baleares (equipo de 2ªRFEF), mientras que los otros tres jugarán frente a un equipo de Primera Federación: Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.

LOS EQUIPOS DEL SORTEO DE LA COPA DEL REY Primera División: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta y Valencia. Segunda División: Huesca, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Eibar, Albacete, Deportivo de La Coruña, Burgos y Granada. Primera Federación: Guadalajara. Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense. Segunda Federación: Atlético Baleares.

A partir de ahí, dos equipos de la categoría de bronce se medirán ante dos conjuntos de Primera. Quedarán por tanto 11 que se encuadrarán con 9 equipos de Segunda dejando tan solo un enfrentamiento entre equipos de Primera División en esta ronda de dieciseisavos de final.

¿Cuándo se juegan los partidos?

El sorteo se celebrará el próximo martes 9 de diciembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y será una semana después cuando se jueguen las eliminatorias a partido único. Todas ellas se disputarán en el campo de los equipos de menor categoría.

Tanto el Real Madrid como el Barça, a pesar de ser frente a un rival de mucha menos entidad, añadirán una piedra más a su apretado calendario. Ambos jugarán cinco partidos en apenas quince días por lo que apenas tendrán tiempo para preparar los compromisos entre viajes y encuentros.

Una vez se concreten los enfrentamientos, la RFEF decidirá quienes juegan el martes 16, quienes el miércoles 17 y aquellos que lo hagan el jueves 18 de diciembre.