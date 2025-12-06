Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, da la nota en el estadio de La Cartuja: provoca y se encara con la afición del Betis

Betis

Mounir Nasraoui la ha vuelto a liar. El padre de Lamine Yamal ha acaparado nuevamente los focos durante un partido del Barça en el que su hijo marcó un gol en la victoria frente al Betis.

A pesar de que con el 1-5 en la segunda parte el encuentro ya estaba decidido y no hubiese ningún tipo de tensión sobre el terreno de juego, como tampoco en los banquillos, Mounir Nasraoui decidió ser protagonista desde la grada donde veía el partido disputado en el estadio de La Cartuja.

Y es que el padre de Lamine Yamal se puso a hacer gestos contra los aficionados del Betis, gestos provocativos, formando una pequeña trifulca que obligó a intervenir a la seguridad del recinto deportivo.

‼️🏟️Se está liando con el padre de Lamine Yamal en la grada de La Cartuja



Según adelantaron en el programa 'Carrusel Deportivo', de la Cadena COPE, (Mounir Nasraoui) "ha estado haciendo bastantes gestos según la versión incluso provocando a aficionados del Betis".

"Ha habido momentos de tensión de aficionados del Betis recriminándole la actitud al padre de Lamine Yamal. Ha tenido que llegar la seguridad del campo. De momento, se ha calmado la cosa", informaban.

Tras conocerse la noticia, a través de las redes sociales se viralizaron imágenes de cómo la seguridad del estadio intentaba tranquilizar al padre de Lamine Yamal. Una situación de tensión que finalmente no fue a más.

No es la primera vez que sucede algo así con el padre de Lamine Yamal, conocido por sus numerosas polémicas, por hacerse viral aprovechando la fama de su hijo y por causar incidentes tanto en los campos de fútbol como en las redes sociales.

Lamine celebra el gol marcado ante el Betis. Reuters

En el entorno del Barça, su protagonismo no siempre es bien recibido. Algunos consideran que sus intervenciones en redes acaban generando una presión innecesaria sobre Lamine.

Y es que Mounir Nasraoui ha hecho de su perfil en redes un escaparate constante. Desde mensajes en tono paternal hasta pullas a rivales futbolísticos, pasando por fiestas ostentosas o decisiones controvertidas como la contratación de animadores con enanismo en el cumpleaños de su hijo.

La contradicción entre criticar a los jóvenes por su supuesta falta de ética laboral mientras vive de los ingresos de su hijo ha sido, quizás, el punto que más encendió los ánimos la última vez.

En cada publicación, Mounir alimenta una imagen pública que despierta tanto interés como rechazo. Mientras Lamine Yamal sigue intentando construir su carrera con discreción y trabajo sobre el césped, su padre se consolida como uno de los personajes más impredecibles, virales y polémicos del fútbol español actual.