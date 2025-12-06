España, ante la encrucijada del Mundial: asegurar el liderato para evitar a Argentina, Portugal y Brasil hasta la final

España ha sido encuadrada en el grupo H, el mismo desde el que se consiguió la primera estrella en el Mundial de Sudáfrica allá por 2010. La Selección se enfrentará en Estados Unidos, México y Canadá ante otra campeona del mundo, a una cenicienta y a la tapada del grupo.

Sobre el papel, todo hace indicar que el liderato se decidirá en la última jornada cuando se cite con Uruguay. Para ello, los de Luis de la Fuente deberán hacer los deberes ante Arabia Saudí y Cabo Verde, mientras que el combinado charrúa deberá hacer lo propio ante los mismos rivales.

España no tiene margen de error en la fase de grupos si quiere tener un camino 'asequible' al menos hasta semifinales, donde salvo sorpresa se enfrentaría a Francia o a Alemania.

Y es que Argentina, Portugal y Brasil quedarían relegadas al otro lado del cuadro si también terminan como primeras de su grupo, como parece ser a tenor de los rivales que les ha tocado a cada una.

La Selección iniciará su participación en el quinto día de la cita mundialista (el lunes 15 de junio) frente a Cabo Verde, aunque aún se desconocen las sedes y los horarios de unos partidos que durante cinco semanas se jugarán en Miami, Houston, Guadalajara y Atlanta.

Será la decimotercera ocasión que la selección española participe en un Mundial, cuya segunda jornada la disputará el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí, equipo al que venció en los tres enfrentamientos disputados hasta la fecha.

Dani Olmo celebra un gol contra Turquía. EUROPA PRESS

Cerrará su camino en el grupo H frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa el viernes 26 de junio. Será la tercera ocasión que España se enfrente en un Mundial a la selección charrúa.

Los dos primeros enfrentamientos acabaron en sendos empates. En total, entre partidos oficiales y amistosos, se midieron diez veces con cinco triunfos españoles y cinco empates.

Los escollos hacia la final

De seguir viva en el torneo, España deberá estar muy atenta a los cruces de la novedosa ronda de dieciseisavos de final. 'La Roja' se enfrentará al segundo del grupo J si termina primera, es decir, el de Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

De la misma manera, una de esas cuatro selecciones será su oponente si es segunda del grupo H, en este caso el líder y muy presumiblemente la actual campeona. Si España y Argentina son primeras no se verían las caras hasta la final, pero un paso en falso las mide en la primera eliminatoria.

"Siempre es importante por lo que pueda suceder después. Pero también me he cruzado con Scaloni y si alguno de los dos tropieza también podríamos encontrarnos. Lo que podemos controlar es lo nuestro [...] Hay que ganar, ganar y ganar", explicó Luis de la Fuente haciendo referencia a la mítica frase de Luis Aragonés.

Diferente es si el combinado nacional es uno de los ocho mejores terceros. Ahí aparecen como rivales los líderes del grupo A, G o L con México, Bélgica o Inglaterra como presumibles primeros de grupo.

Si España es primera de grupo, todo se empieza a complicar a partir de octavos de final. El cruce sería duro en principio, quizás más que el de cuartos. Y es que la Selección se mediría al segundo del grupo K o L.

La selección española celebra uno de sus goles ante Georgia. REUTERS

Sobre el papel, Colombia y Croacia son las más fuertes, sin descartar Portugal o Inglaterra si no son líderes. Para la antepenúltima ronda los potenciales rivales serían los primeros clasificados del grupo D o G, caso de Estados Unidos y Bélgica.

De cara a semifinales las posibilidades son varias, pero los nombres más potentes si se impone la lógica y quedan primeros de sus grupos para ir avanzando son las campeonas Alemania, Países Bajos y Francia.

De la misma manera, los potenciales e hipotéticos oponentes para una gran final que irían por el otro lado del cuadro si son primeros de sus grupos, igual que España, son Brasil, Argentina, Portugal e Inglaterra.

Muchas cábalas y un solo planteamiento, cualquier rival es duro en una eliminatoria y más después de haber caído en los octavos de los dos anteriores contra Rusia y Marruecos, a priori cruces más accesibles.

⭐ Nuestros 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗽𝗮𝘀𝗼𝘀 hacia la segunda estrella.



⚔️ La 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 de la #CopaMundialFIFA queda definida.#VamosEspaña pic.twitter.com/8dHqPtnylc — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2025

Sin embargo, antes de hacer cálculos hay que jugar los partidos y ganarlos porque Luis de la Fuente reconoce no fiarse de ninguno de sus rivales al valorar el sorteo.

"Son rivales complejos, cada uno con su peculiaridad. Cuando miraba todos los grupos pensaba en la dificultad de cada uno. Son partidos muy difíciles", manifestó destacando la importancia de no sufrir ningún tipo de relajación.

España, favorita

Ante este escenario y a tenor de los resultados que viene registrando España en los últimos 31 partidos donde no ha perdido en ninguno de ellos, la Selección es considerada como una de las principales candidatas al título.

Hay un dicho popular que dice que 'los elogios debilitan' y eso es precisamente lo que no quiere el seleccionador que le ocurra a sus jugadores. "No garantiza nada, y el halago a nosotros no nos va a debilitar. Tenemos una gran responsabilidad de hacer algo grande".

Con el sorteo hecho, la cuenta atrás ya ha comenzado. El jueves 11 de junio se pondrá fin a la espera de cuatro años y se disputará la vigesimotercera edición de un Mundial donde 48 selecciones querrán hacer historia.