Yaya Touré vuelve a la carga contra Guardiola: "No veo a un hombre, veo a una serpiente"

El exfutbolista marfileño Yaya Touré ha reavivado su larga disputa con Pep Guardiola en una entrevista concedida al canal de YouTube ZACK. En declaraciones que no dejaron lugar a dudas sobre la profundidad de su resentimiento hacia el técnico español con palabras contundentes: "No veo a un hombre, veo a una serpiente" .

Las declaraciones de Touré suponen un nuevo capítulo en una enemistad que se remonta a más de quince años, cuando ambos coincidieron por primera vez en el FC Barcelona. El marfileño no ha ocultado nunca su malestar por el trato recibido de Guardiola, tanto en el club catalán como posteriormente en el Manchester City.

Yaya Touré llegó a Barcelona en 2007 procedente del Mónaco, cumpliendo lo que él mismo describió como "un sueño". En su primera temporada bajo las órdenes de Pep Guardiola, el equipo conquistó el histórico triplete de 2009, con él desempeñando un papel fundamental, incluso jugando como central en la final de la Champions ante el Manchester United.

Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse en la temporada 2009-2010, cuando Guardiola apostó por el joven canterano Sergio Busquets como titular en el centro del campo. Touré pasó a un segundo plano y solo disputó nueve partidos como titular en su última campaña en el Camp Nou antes de ser traspasado al Manchester City por 30 millones de euros.

En la entrevista, Touré reveló que Guardiola intentó retenerle tras el Mundial de Sudáfrica 2010, donde el marfileño brilló con su selección. "El entrenador no me utilizó en todo el año, pero al final me llevó al Barcelona cuando brillé en el Mundial" , explicó el exfutbolista, añadiendo que fue su esposa quien le convenció de abandonar el club catalán: "¿Vas a hacer caso a esa tontería? Te trató como a un perro y ahora quiere que te quedes. Vamos a Manchester".

Una de las revelaciones más llamativas de la entrevista es el papel determinante que jugó la esposa de Touré en su decisión de abandonar el Barcelona y, posteriormente, en mantener su percepción negativa sobre Guardiola. Según el exfutbolista, ella siempre tuvo una visión extremadamente crítica del técnico catalán: "Mi esposa siempre me decía de él: 'Diablo, no es un hombre, es malvado'. Lo considera una persona negativa" .

El marfileño utilizó el término "Sheytan", que significa "diablo" o "Satán" en árabe, para describir cómo su esposa veía a Guardiola, añadiendo una dimensión personal y familiar al conflicto que trasciende lo meramente profesional.

El reencuentro en Mánchester

Tras ocho años de éxito en el conjunto Citizen , donde se convirtió en leyenda y pieza clave de las primeras Premier League del club, Touré volvió a encontrarse bajo el mando de Guardiola cuando este llegó a Manchester en 2016. La historia se repitió: el marfileño fue relegado al banquillo y sus minutos disminuyeron.

La tensión alcanzó su punto álgido cuando el agente de Touré, Dimitri Seluk, criticó públicamente a Guardiola, llegando a afirmar que el técnico "se cree Dios" y que "trata a los jugadores como perros". Guardiola respondió apartando a Touré del equipo hasta que recibió una disculpa, lo que finalmente ocurrió, aunque la relación quedó irremediablemente dañada.

Guardiola y Yaya Touré en un partido con el Manchester City. Chema Martí

En 2018, tras abandonar el City rumbo al Olympiacos, Touré concedió una explosiva entrevista a France Football donde insinuó que Guardiola tenía problemas con los jugadores africanos: "Finge no tener problemas con los jugadores de color. Es demasiado inteligente como para que le pillen". Posteriormente, en 2021, el marfileño pidió disculpas por estas declaraciones, aunque aseguró no haber recibido respuesta de Guardiola.

Las nuevas declaraciones demuestran que, pese al intento de reconciliación, las heridas siguen abiertas para Yaya Touré, quien continúa procesando lo que considera un trato injusto por parte de uno de los entrenadores más laureados de la historia del fútbol.