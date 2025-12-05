Hansi Flick sale en defensa de Lamine Yamal: "Hay que proteger a jugadores como él"

Hansi Flick, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Betis. EFE

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 15 de La Liga contra el Betis.

El técnico germano habló del hambre del equipo, de su rival, de la renovación de Eric García así como del estado físico de sus futbolistas.

También se pronunció sobre Lamine Yamal. Aseguró que "hay que cuidar a estos jugadores" y que está muy contento por sus últimos entrenamientos.

Partido contra el Betis

"Es uno de los mejores equipos de La Liga, un equipo fantástico. Mucha calidad individual. Tenemos la obligación de demostrar lo que somos. La victoria ante el Atlético fue positiva, una gran victoria. Hemos ganado en confianza".

Fermín titular

"Creo que podrá jugar unos minutos, pero no lo tengo claro desde un inicio".

Dani Olmo

"Estaba jugando a muy buen nivel, pero estas cosas suceden".

Renovación Eric García

"Estoy muy feliz. Es un jugador muy importante para nosotros. Conoce el club muy bien y se merecía esta renovación. Quiere este club como nadie. Pronto lo veremos siendo capitán, ¿por qué no? Es un jugador fantástico".

Contento con el equipo

"Estoy contento de momento, jugando a un buen nivel. Después de la derrota ante el Chelsea, ya os dije que creía en mi equipo, que tenía mucha confianza. Hemos dado un paso adelante enorme. Cuando estamos conectados y jugando como una unidad, todo funciona. Es lo que quiero seguir viendo".

Raphinha, líder

"Es un jugador muy importante para nosotros y ha demostrado el porqué. Siempre inicia la presión y la dinámica".

Polivalencia Eric

"Sabíamos de su potencial. Es un profesional como la copa de un pino. Si quiere ser líder, es importante tener todas las virtudes que tiene Eric. Profesional, disciplinado y atento con sus compañeros. Vive por y para el fútbol".

Gerard Martín central

"Lo está haciendo muy bien. Siempre está concentrado y es muy disciplinado. Nos da lo que queremos y por eso juega".

Gerard Martín, durante el partido contra el Atlético de Madrid. EFE

Lo más difícil de su trabajo

"Mi trabajo es que sólo pueden jugar once. Es normal que los que no juegan, no estén contentos. Pero hay que aceptarlo. Yo intento hablar con todos los jugadores y más con los que no juegan".

"Yo fui jugador profesional y sé lo que piensan. Tienen que disfrutar de su profesión. Tienen que saber gestionar la suplencia. Si lo hacen de forma negativa, no es bueno. Si lo hacen de forma positiva y lo dan todo, ese es el camino. El ejemplo fueron los suplentes que salieron ante el Atlético, lo dieron todo en el campo".

Gavi

"Está bien. El martes saltó al campo y todo para celebrar el triunfo con los jugadores. Volverá y más fuerte si cabe".

Hambre del equipo

"Sí. El martes jugamos nuestro mejor fútbol y me gustó también cómo celebró el equipo la victoria".

Trabajo de Lamine

"Lo está haciendo muy bien, presionando con intensidad. Ha mejorado mucho en este sentido. Me ha encantado cómo ha entrenado este viernes. Está muy bien. Hemos de proteger este tipo de jugadores, que son capaces de hacer algo distinto, que son nobles, que no se tiran, que siempre intenta regatear a uno, dos o tres futbolistas".