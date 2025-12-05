España se enfrentará ante Cabo Verde en su debut en el Mundial de 2026

La selección caboverdiana del veterano Bebé, exjugador del Rayo Vallecano y actualmente en el Ibiza de la Primera RFEF, será el primer rival de España en el Mundial de 2026.

El tercer país con menos población en África se cruzará en el camino de la vigente campeona de Europa con la intención de dar la campanada como ya hicieron en la Copa África.

Cabo Verde ocupa la posición número 73 en el ránking FIFA, mientras que España ocupa el primer puesto. Sin embargo, de poco importa esto en un partido de una cita mundialista.

⭐ Nuestros 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗽𝗮𝘀𝗼𝘀 hacia la segunda estrella.



La derrota de 'Los Tiburones Azules' ante Camerún por 4-1 en la tercera jornada de las eliminatorias africanas parecía decantar todo en favor de un equipo más experimentado y con rodaje en Mundiales.

No obstante, Cabo Verde estuvo más fino ante rivales de una jerarquía menor y se terminó llevando la clasificación directa como líder del Grupo D con 23 puntos.

España nunca se ha enfrentado a Cabo Verde en un partido ni oficial ni amistoso. La selección africana llega al Mundial 2026 tras un hito histórico venciendo a Eswatini en casa el 13 de octubre de 2025 y asegurar su primer pase a una Copa del Mundo.

Una hazaña que aumenta su valor si se mira su escasa participación en competiciones, donde solo aparece la Copa Africana de Naciones, alcanzando únicamente los cuartos de final.

La clasificación de ‘Los Tiburones Azules’ ha sido construida sobre una campaña sólida en el grupo de clasificación africano, en el que superó a selecciones tan potentes como Camerún.

La selección caboverdiana parte como uno de los equipos más débiles del campeonato. Dailon Livramento, delantero que juega en el Casa Pía de Portugal, ha sido su máximo goleador en la fase de clasificación y es la referencia del equipo.