El Barça, con miedo a una nueva invasión de aficionados del Eintracht: detecta 100 casos en la reventa de entradas

Hay que remontarse al 14 de abril de 2022 para ver al Barça jugando de visitante en su propio estadio. Fue ante el Eintracht de Frankfurt en el Spotify Camp Nou, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League, cuando los aficionados alemanes llenaron el estadio.

A pesar de que el club azulgrana cedió 5.000 entradas a su rival, fueron alrededor de 30.000 las personas con la camiseta blanca de 'Las Águilas' que entraron al campo, provocando así una invasión nunca antes vista en nuestro fútbol. Tres años después, Barça y Eintracht se vuelven a encontrar.

Con este precedente, el Barça emitió un comunicado el pasado jueves anunciando que la venta de entradas frente al equipo alemán se limitará únicamente a los socios. No se venderán entradas al público general y a los aficionados alemanes que quieran ir al estadio se les situará en la zona visitante.

ℹ️ Requisitos y medidas de seguridad para el partido contra el 𝗘𝗶𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗵𝘁 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸𝗳𝘂𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲



🔗 https://t.co/FOzSldlmow pic.twitter.com/O59KyvU1DA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 5, 2025

No obstante, el club azulgrana ya ha detectado que en torno a 100 socios se han visto implicados en la reventa de entradas para el partido del martes en la jornada seis de la fase liga de la Champions.

Según fuentes del club, estos casos ya han sido identificados y serán remitidos a la Comisión de Disciplina, que estudiará sanciones para cada uno de ellos.

Para garantizar que solo los socios accedan al partido, el club trabaja en colaboración con el Eintracht, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra para impedir el acceso al recinto a los aficionados alemanes que pudieran viajar a Barcelona buscando una entrada en la reventa.

Con la mala experiencia de lo ocurrido hace tres años, el club también realizará un seguimiento exhaustivo de la venta de entradas online, detectando cualquier tipo de operación fraudulenta y evitando que estas lleguen a manos de aficionados del Eintracht.

El Barça ha querido recordar que la reventa "pone en riesgo la seguridad y el bienestar" del resto de asistentes y mantiene activos controles reforzados: aumento del dispositivo de seguridad, revisión nominal y visual en accesos, coordinación con autoridades y análisis diario de las ventas para detectar fraude.

Un control exhaustivo

La última vez que los aficionados del Eintracht estuvieron en nuestro país para ver un partido de fútbol fue el 30 de septiembre, cuando se enfrentaron al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

La grada visitante del estadio rojiblanco estuvo ocupada por 3.431 alemanes y a pesar de que pudiera haber algún otro en las gradas, no se llegó en ningún caso al escenario que sufrió el Barça.

En lo futbolístico, el partido se antoja vital para los dos equipos. El Barça necesita la victoria en los tres encuentros que restan de la fase liga para intentar terminar entre los ocho primeros -puestos que dan acceso directamente a los octavos de final-, mientras que el Eintracht quiere seguir vivo en la competición.