Arabia Saudí se cruza en el camino de España en la fase de grupos del Mundial 2026

El sorteo del Mundial de 2026 se va esclareciendo y después de conocer que Uruguay será el último rival de España en la fase de grupos, se ha conocido que los de Luis de la Fuente se enfrentarán ante Arabia Saudí en su segundo partido.

A pesar de que sobre el papel los de Hervé Renard pueden parecer un rival asequible, cabe destacar que en la fase de grupos del Mundial de 2022 celebrado en Qatar ya ganaron a Argentina, quien acabaría ganando el certamen.

Por lo que el enfrentamiento ante Arabia Saudí es todo un aviso para navegantes: en una cita mundialista no hay rival pequeño y la confianza puede jugar una mala pasada.

⭐ Nuestros 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗽𝗮𝘀𝗼𝘀 hacia la segunda estrella.



⚔️ La 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 de la #CopaMundialFIFA queda definida.#VamosEspaña pic.twitter.com/8dHqPtnylc — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2025

En cuanto salió la 'bola', la retransmisión enfocó a Luis de la Fuente y al seleccionador se le pudo ver con rostro serio. El técnico riojano, siempre metódico, ya analiza los desafíos que le esperan a la Selección, consciente de la importancia de cada partido.

La FIFA anunciará el calendario definitivo el sábado, pero todo hace indicar que España se enfrentará a Arabia Saudí el 21 de junio en el estadio de Atlanta o Houston.

El escenario del enfrentamiento aún no se ha decidido, como también se desconoce dónde se hospedarán los de Luis de la Fuente, aunque todo apunta a que establecerán su búnker en Chicago o Miami.

El combinado asiático volverá a Estados Unidos, donde se estrenó en 1994 por primera vez en un Mundial. Aquel año consiguió superar la fase de grupos, algo único en las seis participaciones mundialistas en las que han estado presentes.

En su regreso a Norteamérica, el mismo continente en el que debutó en el Mundial hace tres décadas y donde alcanzó su mayor logro, busca cuajar una actuación que refleje la evolución del fútbol saudí y enardezca a su apasionada afición.

Su clasificación

La trayectoria de Arabia Saudí hasta Estados Unidos, Canadá y México fue larga.

Tras terminar segunda de grupo en la segunda ronda de la fase preliminar de la AFC, en la tercera quedaron encuadrados en un grupo complicado junto a Japón y Australia, que se adjudicaron las dos plazas directas.

Arabia Saudí siguió adelante en la cuarta ronda con la esperanza de hacerse con uno de los dos pases restantes.

Una vez en la última ronda, arrancó una emocionante victoria por 3-2 a Indonesia, seguida de un empate a 0-0 con Irak el 14 de octubre, suficiente para proclamarse líder de grupo por delante de Irak merced a la diferencia de goles y clasificarse para el Mundial.