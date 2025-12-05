Álvaro Domínguez (36), ex del Atlético, sobre el despilfarro: "Me encontré con una factura de 15.000€ en una noche"

Álvaro Domínguez en un partido con el Atlético de Madrid EFE

Los aficionados del Atlético de Madrid recuerdan la figura de Álvaro Domínguez. El defensa llegó a ser campeón de la Europa League y la Supercopa de Europa antes de fichar por el Borussia Mönchengladbach y retirarse muy joven por problemas físicos.

Su carrera le permitió vivir de cerca el salto brusco desde un salario normal de canterano a contratos de élite y primas europeas, un cambio que no siempre resulta fácil de gestionar para un jugador en plena veintena.

En el fútbol profesional, el dinero llega rápido y en cantidades que la mayoría de los jóvenes jamás ha manejado. Los contratos millonarios, los bonus por objetivos y los acuerdos de patrocinio hacen que, en pocos años, un jugador pase de compartir piso a tener acceso a coches de alta gama, restaurantes exclusivos y ocio de lujo.

Muchos futbolistas, como ha confesado Domínguez al recordar una noche en la que salió con amigos y terminó con una cuenta desproporcionada, descubren de golpe que una sola velada puede costar más que el sueldo anual de una persona media.

"He salido una noche con mis amigos y me he encontrado con una factura de 15.000 euros", llegó a comentar el exjugador del Atlético de Madrid sobre el problema de verse de repente con la cuenta corriente llena.

Esa anécdota refleja cómo la normalización del gasto extremo puede nublar la percepción de valor del dinero.

El principal problema no son solo las cifras astronómicas, sino la falta de educación financiera para manejarlas. Sin una planificación seria, es fácil caer en excesos: fiestas, compras impulsivas, inversiones poco meditadas o préstamos a terceros que nunca regresan.

Ese tipo de experiencias, como la famosa salida nocturna de Domínguez que terminó en una factura de lujo, sirven de ejemplo de cómo un gasto puntual puede parecer insignificante comparado con un salario de estrella, pero en realidad revela una relación desequilibrada con el dinero.

Álvaro Domínguez en el Wanda Metropolitano

Tras la retirada, cuando las lesiones acortan la carrera y desaparecen los ingresos regulares, muchos exjugadores se encuentran con un patrimonio erosionado por años de decisiones poco meditadas.

Por eso, el mensaje de fondo es claro: el verdadero "partido" del dinero no se gana solo firmando grandes contratos, sino aprendiendo a protegerlos.

Una retirada prematura

Álvaro Domínguez nació en 1989 en Madrid y debutó con el primer equipo del Atlético de Madrid en 2008, consolidándose como defensa central y llegando a disputar más de un centenar de partidos oficiales con el club rojiblanco.

En su etapa en el Atleti levantó dos Europa League y una Supercopa de Europa, y después continuó su carrera en el Borussia Mönchengladbach, donde también compitió en la Bundesliga y en competiciones europeas hasta que los problemas de espalda le obligaron a retirarse con apenas 26 años.

Tras colgar las botas, Domínguez orientó su vida profesional hacia proyectos vinculados al análisis del fútbol, la comunicación y la concienciación sobre la salud del jugador y la gestión responsable de la carrera deportiva.

Su testimonio sobre lesiones, presiones y dinero le ha convertido en una voz interesante para explicar que el éxito económico en el fútbol puede ser efímero si no se acompaña de planificación, ahorro e inversiones sensatas.

De este modo, su historia sirve tanto de advertencia como de inspiración para las generaciones que suben desde la cantera